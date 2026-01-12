إغلاق الأسواق الأوروبية على ارتفاع مع تقييم المستثمرين التطورات الجيوسياسية في إيران

أنهت الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع الجديد على مكاسب في وقت يقيّم فيه المستثمرون التطورات الجيوسياسية في إيران، إلى جانب تجدد الضغوط على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع طفيف تجاوز 0.1% وفقاً للبيانات الأولية، مع إغلاق البورصات الرئيسية في المنطقة الخضراء، بينما جاءت القطاعات متباينة بعد بداية ضعيفة للجلسة في المنطقة الحمراء، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.

ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات الأوضاع في إيران هذا الأسبوع، عقب اندلاع احتجاجات واسعة قوبلت بحملة قمع عنيفة من قبل السلطات الإيرانية. وذكرت تقارير إعلامية عدة أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات للتحرك ضد إيران.

وبحسب تقارير إعلامية ووسائل إعلام أخرى نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، فقد عُرضت على ترامب خطط محتملة تتراوح بين ضربات عسكرية وإجراءات لا تشمل العمل العسكري.

كما أفادت التقارير بأن مساعدي ترامب سيقدمون إحاطة للرئيس غدا حول إجراءات محتملة، تشمل خيارات عسكرية وسيبرانية واقتصادية، لتنفيذ تهديداته..ولا يشهد جدول أعمال أوروبا اليوم صدور بيانات اقتصادية أو نتائج أعمال كبرى.