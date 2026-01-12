وزير الخارجية الإيراني يستدعي سفراء فرنسا ودول أوروبية في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنه تم استدعاء سفير فرنسا في طهران، اليوم /الاثنين/، لاجتماع بين وزير الخارجية الإيراني ورؤساء البعثات الأوروبية لمناقشة التطورات الراهنة في البلاد.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية الإيراني استدعى رؤساء البعثات الأوروبية لمناقشة التطورات الراهنة، مشيرة إلى أن السفراء أعربوا عن قلقهم البالغ.

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، نقله التلفزيون الرسمي، استدعت السلطات الإيرانية، اليوم، سفراء أو القائمين بأعمال كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في طهران، مبدية أسفها للدعم الذي أعربت عنه الدول المذكورة للمتظاهرين الإيرانيين.

وعرضت الخارجية الإيرانية أمامهم صورا ذكرت أنها "توثق أعمال عنف قام بها متظاهرون".. وطالبت طهران السفراء بإرسال الصور مباشرة إلى وزراء خارجية بلدانهم، و"سحب البيانات الرسمية الداعمة للمتظاهرين".

