بيان مشترك بين الصين والصومال بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

أعلنت بكين ومقديشو، يوم الاثنين أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال، ردا على اعتراف إسرائيل بالمنطقة الإنفصالية دولة ذات سيادة في نهاية ديسمبر الماضي.

وأصدرت الصين والصومال، بيانا مشتركا شدد على وحدة الأراضي الصومالية، وأشار إلى أن التعاون بين بكين ومقديشو يمتد إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدًا أن أي تهديد لوحدة أراضي الصومال لن يكون مقبولًا.

وأشار الجانبين إلى ضرورة تعزيز قدرات الدولة الصومالية على حماية أراضيها وضمان أمن مواطنيها، مشددين على أن الحفاظ على سيادة الدولة يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والاستقرار.

وأكد أن الدعم الدولي يجب أن يركز على تعزيز سيادة الدولة ووحدتها وتوفير بيئة آمنة لمواطنيها، لضمان أن تظل الأراضي الصومالية جزءًا لا يتجزأ من الدولة دون أي محاولات للتقسيم أو الانفصال.

وشدد البيان على الدور الصيني في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية في الصومال، مؤكدًا استمرار الصين في تقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرات الحكومة الصومالية على مواجهة أي تحديات. ك