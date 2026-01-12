منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين أن أكثر من 18 ألف مريض في قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي خارج القطاع.

وفي جانب آخر، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71,419 شهيدا، و171,318 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا مصادر طبية، اليوم الاثنين، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 شهداء منهم 5 شهداء انتُشل جثامينهم، و4 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت المصادر الطبية الفلسطينية، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 442، وإجمالي الإصابات إلى 1,240، فيما جرى انتشال 697 جثمانا.

ونوهت إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر (7 أيام) وطفل آخر 4 سنوات نتيجة البرد القارس، ما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 6.