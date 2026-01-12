الموت قادم إليكم.. جماعة مناوئة لحماس تتبنى اغتيال مسئول أمني في غزة

ظهرت جماعة جديدة في قطاع غزة مناوئة لحركة حماس، وأعلنت نفسها بشكل واضح بعد اعترافها باغتيال المقدم محمود أحمد الأسطل (40 عاماً)، مدير مباحث شرطة خان يونس، في هجوم صباح الإثنين استهدفه في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.

اغتيال الأسطل في غزة

واغتيل الأسطل في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، بعد أن استُهدف بإطلاق نار من سيارة متحركة، وأعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حماس، في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، بأن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المنفذين كانوا "عملاء للاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة فتح تحقيق عاجل والعمل على "تعقب الجناة، إلا أن مسؤولاً في جيش الاحتلال أبلغ وكالة "رويترز" أن الجيش "ليس على علم بأي عمليات في المنطقة".

وظهر حسام الأسطل زعيم ما يعرف بـ"جهاز مكافحة الإرهاب" الذراع العسكري لما تسمى "القوات الشعبية"- مرتدياً زياً عسكرياً أسود وممسكاً ببندقية هجومية، ليؤكد: "نعلن اليوم أنه تمت تصفية مدير مباحث خان يونس محمود الأسطل، لأنه قتل كثيراً من الناس".

وقال الأسطل، الذي يحمل نفس لقب الضحية، مهدّداً: "نقول لكل شخص في حماس: سنأتي لك. الموت قادم إليكم".

وعرض في الفيديو أسلحة وذخائر قال إنها "غنائم" من العملية، وأشار إلى بقعة باهتة على بندقية نصف آلية قائلاً: "هذا دم كلاب وخنازير حماس".

تُعد هذه الحادثة الأولى التي تعلن فيها جماعة مسلحة مسؤوليتها صراحةً عن قتل مسؤول أمني رفيع في شرطة حماس. وتشير المصادر إلى أن "القوات الشعبية"، التي يُعتقد أنها تضم مئات العناصر، أعلنت عن نفسها لأول مرة في العام الماضي، واتخذت من مدينة رفح مقراً لها.

وفي يونيو الماضي اعترفت دولة الاحتلال الإسرائيلي بتسليح مجموعات فلسطينية معارضة لحماس، بدون أن تسمي بشكل مباشر جماعة ياسر أبو شباب الذي قتل قبل شهور.