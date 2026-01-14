ثقوا بنا.. رئيس فنزويلا يبعث رسالة لشعبه من سجنه في الولايات المتحدة

بعث رئيس فنزويلا المعتقل نيكولاس مادورو رسالة لمواطنيه من سجنه في الولايات المتحدة وحثهم على دعم الرئيسة المؤقتة للبلاد، ديلسي رودريجيز.

وقال نجل مادورو، نيكولاس مادورو غويرا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية (أيه في إن)إن الرسالة التي تلقيناها تقول: ثقوا في ديلسي وفريقها، وثقوا بنا.





وأكد غويرا أن الرئيس السابق مادورو وزوجته سيليا فلوريس متماسكان جدا وقويان، ويتمتعان بضمير حي وثقة بالله والشعب الفنزويلي.





وكانت قوات خاصة أمريكية قد اعتقلت مادورو وفلوريس في كاراكاس في 3 يناير ونقلتهما إلى نيويورك، وهناك، من المقرر أن يمثلا للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.





وعقب ذلك أدت رودريغيز، التي كانت سابقا نائبة الرئيس في ظل حكم مادورو، اليمين كرئيسة مؤقتة للدولة.