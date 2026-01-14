برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران

أ ش أ

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي إنه في حال قررت الولايات المتحدة شن عملية عسكرية ضد إيران، سيكون ذلك خطأ جسيم تصاحبه عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها.



وقال سلوتسكي- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الأربعاء/- "إذا قرر البيت الأبيض سلك الطريق العدائي ضد طهران، فسيكون ذلك خطأ جسيم من جانب واشنطن".



وأضاف"التظاهرات في إيران تعد ثورة كلاسيكية، سببها قوى خارجية تسعى للإطاحة بالنظام الإيراني"، مشيرا إلى أن الساسة الغربيين اعترفوا بذلك بالفعل، ودعوا المحتجين إلى مواصلة الاشتباكات في الشوارع وإسقاط الحكومة المنتخبة بشكل مشروع.



وأكد أن المشرعين الروس ينددون بشدة محاولات التدخل الخارجية في الشأن الإيراني ولا يزالون على تواصل مع البرلمانيين الإيرانيين.



وبدأت الاضطرابات في إيران في 29 ديسمبر الماضي بعد احتجاجات في الشوارع أثارتها انخفاض حاد في سعر صرف الريال الإيراني، وانتشرت في معظم المدن الكبرى.

