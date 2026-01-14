قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تصدّره تريند «إكس».. دنيا المصري تكشف أسرار نجاح «لعبة وقلبت بجد»
طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال
الزراعة: صادراتنا الزراعية تصل إلى 170 دولة ونحقق طفرة في أوروبا
هل تلقى إيران مصير فنزويلا؟| سمير فرج يكشف لـ صدى البلد كواليس السيناريو الأمريكي ويجيب عن أخطر التساؤلات
الأرصاد العالمية: 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق
وسائل إعلام عبرية: فتح الملاجئ العامة أمام السكان بشكل فوري
الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
أخبار العالم

ترامب: إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه تم إبلاغه بتوقف قتل المحتجين في إيران.


 

وقال ترامب للصحفيين: "قيل لي إن قتل المحتجين في إيران توقف، وأن الإعدامات لن تحصل"، رغم استمرار التوتر بين طهران و واشنطن.


 

وأضاف قائلا: "نأمل أن تكون المعلومات بشأن توقف القتل في إيران صحيحة".


 

وحذر من أنه "إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدا".

 


 

وتقلل هذه التصريحات من المخاوف بشأن احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بحسب سكاي نيوز عربية.



 

 


 

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، المتظاهرين في إيران على "مواصلة احتجاجاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق"، في إشارة إلى وعده بتقديم الدعم للمحتجين.


 

و في وقت سابق، أفاد مسؤولين أوروبيين بأن التدخل العسكري الأمريكي في إيران أمر مرجح، مشيرة إلى أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة، و ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".



 

 


 

وأوضحت رويترز: "يعتقد مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ بالفعل قرارا بالتدخل عسكريا في إيران".



 

 


 

وأضافت الوكالة: "قال مسؤولان أوروبيان إن التدخل العسكري الأمريكي يبدو مرجحا، وأوضح أحدهما أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة".



 

