عاجل
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
وكيل «بنتايج»: اللاعب أصبح حرًا.. ومن المُحتمل استمراره في الدوري المصري
وزارة الحرب على أهبة الاستعداد .. «البنتاجون»: ندعّم أي قرار يتخذه الرئيس ترامب
«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي
طارق مصطفى يحسم الجدل حول حقيقة تدريبه للزمالك
«خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. واشنطن: نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المُحتجزين في فنزويلا
«لو حد غرضه يضرني ربنا يهديه».. إسلام إبراهيم يوجّه رسالة قوية للمتطفلين
له فضل على كذا لاعب| إعلامي يُشيد بحسام حسن: ليس مدرب سوشيال ميديا
كوستاريكا تعلن كشف مؤامرة لاغتيــ.ـال رئيسها قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية
علي شعث رئيسًا للجنة الفلسطينية لإدارة غزة
تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

«خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. واشنطن: نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المُحتجزين في فنزويلا

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
ناصر السيد

أعلنت إدارة ترامب، أمس الثلاثاء، إطلاق سراح عدد من الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا".

وأضافت: "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من جانب السلطات المؤقتة". 

ويأتي ذلك بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة ليلية مفاجئة مطلع هذا الشهر.

وصرح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريجيز، الأسبوع الماضي، بأنه سيتم إطلاق سراح "عدد كبير" من الفنزويليين والأجانب المسجونين في البلاد كبادرة "للسعي إلى السلام" في أعقاب العملية العسكرية التي أطاحت بمادورو.

وحتى مساء الثلاثاء، أكدت منظمة "فور بينال" الفنزويلية لحقوق الإنسان إطلاق سراح 56 سجينًا قالت إنهم محتجزون لأسباب سياسية. 

وانتقدت المنظمة افتقار الحكومة للشفافية بشأن عمليات الإفراج. نفت حكومة فنزويلا إحصاءات المنظمة، وأعلنت عن رقم أعلى بكثير بلغ 400 شخص بعد ظهر الثلاثاء.

لكن الحكومة لم تقدم أي دليل على عمليات الإفراج أو تحديد الفترة الزمنية التي نُفذت فيها، كما لم تكشف عن هوية المفرج عنهم، مما حال دون تحديد ما إذا كان وجودهم في السجن لأسباب سياسية أو غيرها.

وفي يوليو أفرجت فنزويلا عن 10 مواطنين أمريكيين ومقيمين دائمين كانوا مسجونين، مقابل إعادة عشرات المهاجرين الذين رحّلتهم الولايات المتحدة إلى السلفادور في إطار حملة إدارة ترامب على الهجرة.

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين

