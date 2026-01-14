«خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. واشنطن: نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المُحتجزين في فنزويلا

أعلنت إدارة ترامب، أمس الثلاثاء، إطلاق سراح عدد من الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا".

وأضافت: "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من جانب السلطات المؤقتة".

ويأتي ذلك بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة ليلية مفاجئة مطلع هذا الشهر.

وصرح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريجيز، الأسبوع الماضي، بأنه سيتم إطلاق سراح "عدد كبير" من الفنزويليين والأجانب المسجونين في البلاد كبادرة "للسعي إلى السلام" في أعقاب العملية العسكرية التي أطاحت بمادورو.

وحتى مساء الثلاثاء، أكدت منظمة "فور بينال" الفنزويلية لحقوق الإنسان إطلاق سراح 56 سجينًا قالت إنهم محتجزون لأسباب سياسية.

وانتقدت المنظمة افتقار الحكومة للشفافية بشأن عمليات الإفراج. نفت حكومة فنزويلا إحصاءات المنظمة، وأعلنت عن رقم أعلى بكثير بلغ 400 شخص بعد ظهر الثلاثاء.

لكن الحكومة لم تقدم أي دليل على عمليات الإفراج أو تحديد الفترة الزمنية التي نُفذت فيها، كما لم تكشف عن هوية المفرج عنهم، مما حال دون تحديد ما إذا كان وجودهم في السجن لأسباب سياسية أو غيرها.

وفي يوليو أفرجت فنزويلا عن 10 مواطنين أمريكيين ومقيمين دائمين كانوا مسجونين، مقابل إعادة عشرات المهاجرين الذين رحّلتهم الولايات المتحدة إلى السلفادور في إطار حملة إدارة ترامب على الهجرة.