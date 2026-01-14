فضيحة «إبستين» تطارده.. إشارة بذيئة من ترامب خلال زيارته لمصنع فورد للسيارات | شاهد

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جولة له في مصنع فورد بولاية ميشيجان، إشارة بذيئة لشخص ما، في حادثة تم توثيقها بالفيديو أمس الثلاثاء، ودافع البيت الأبيض عن هذا التصرف ووصفه بأنه رد فعل "مناسب" على شخص كان يصرخ في وجه القائد الأعلى.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونج، في بيان: "كان شخص مختل عقلياً يصرخ بألفاظ نابية في نوبة غضب شديدة، وقد رد الرئيس بشكل مناسب وواضح"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ويُظهر مقطع فيديو مدته 30 ثانية شخصاً يصرخ في اتجاه ترامب إلا أنه من غير الواضح ما يقوله بالضبط، ويبدو أنه يقول لترامب : "حامي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة إلى قضية إبستين التي كشفت عن تورط مسئولين كبار في فضائح جنسية.

ويُظهر الفيديو الرئيس ترامب وهو يشير إلى أرضية المصنع عدة مرات أثناء تجوله في جزء من المصنع ثم يوجه إشارة بذيئة لشخص ما في المصنع بيده اليمنى.

ثم عُرض مقطع فيديو ثانٍ يُظهر ما يبدو أنه لقطة مُقرّبة لنفس الموقف.

وقال ديفيد توفار، المدير التنفيذي للاتصالات المؤسسية في شركة فورد: "لقد كان حدثًا رائعًا اليوم، ونحن فخورون بكيفية تمثيل موظفينا لشركة فورد. لقد شاهدنا المقطع الذي تُشير إليه. إحدى قيمنا الأساسية هي الاحترام، ولا نتسامح مع أي شخص يقول أي شيء غير لائق داخل منشآتنا. عندما يحدث ذلك، لدينا إجراءات للتعامل معه، لكننا لا نتدخل في شؤون الموظفين الشخصية."