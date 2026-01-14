السفير التركي بالقاهرة يُشيد بالتسهيلات المصرية لإيصال المساعدات إلى غزة | شاهد

واصلت السفارة التركية في القاهرة، أنشطتها الإغاثية للفلسطينيين دون انقطاع حيث استهلت عام 2026 بفعالية تضامنية وإغاثية حضرها 200 عائلة فلسطينية.

وقالت السفارة التركية في بيان إن الفعالية جاءت بالتعاون مع جمعية فيرينيل، وتم تقديم مساعدات غذائية ونقدية الى 100 عائلة فلسطينية حيث شارك في الفعالية أيضاً 100 طفل فلسطيني.

وخلال الفعالية تم تجهيز مناطق للعب ليستمتع بها الأطفال بالإضافة الى أنشطة مختلفة مثل الرسم، وأشار السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، إلى تنظيم تركيا فعالية تضامنية لـ 200 عائلة فلسطينية في أول أيام العام الجديد، وأعرب عن فخرهم بتنظيم فعالية إغاثية أخرى بمشاركة 100 عائلة بعد ذلك بوقت قصير.

وأكد «شن» على رغبتهم في إظهار دعمهم للشعب الفلسطيني ليس بالقول فحسب، بل أيضاً من خلال برامج ملموسة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة الإنسانية ستستمر وتتوسع، مؤكدا مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم لأهالي غزة خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

وقدّم السفير «شن» الشكر إلى منظمات الإغاثة التركية، مشيراً إلى أن الفعالية أقيمت بالتعاون مع جمعية فيرينيل.

وأكد أن المؤسسات الرسمية التركية ومنظمات المجتمع المدني تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية لضمان كرامة الشعب الفلسطيني، واستمرار آماله في العودة إلى غزة، ودعمه في مصر.

وأعرب عن أنهم سيواصلون العمل بلا كلل حتى ينعم سكان غزة بالأمان مؤكدا تقديره للتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية في كل من القاهرة والعريش للمؤسسات الرسمية التركية ومنظمات المجتمع المدني في إيصال المساعدات.

وأشار إلى الأهمية القصوى لاحتضان الدولة والمؤسسات المصرية للفلسطينيين وتقديم الدعم لهم في إيصال المساعدات.