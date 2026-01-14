اجتماع بالبيت الأبيض .. ترامب يناقش الرد الأمريكي على احتجاجات إيران المكثفة

أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد عودته من ديترويت انضم إلى اجتماع في البيت الأبيض حول إيران عقده كبار موظفيه برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس.

اجتماع البيت الأبيض بشأن إيران

ووفقًا لمصدر مطلع على الأمر لموقع "أكسيوس"، فقد أُطلع ترامب على الوضع في إيران وناقش معه إجراءات الرد الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس ترامب إنه يعلم ما سيكون عليه الرد المحتمل على إيران، لكنه يؤكد أنه لم يتخذ قرارًا بعد.

وأضاف أنه بحاجة إلى الحصول على إحاطة دقيقة حول الوضع في إيران وعدد القتلى في وقت لاحق اليوم.

وحثّ ترامب، أمس الثلاثاء، الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات وتذكر أسماء من يُسيئون معاملتهم، مؤكداً أن المساعدة قادمة، في الوقت الذي كثفت فيه المؤسسة الدينية الإيرانية حملتها القمعية ضد أكبر المظاهرات منذ سنوات.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاجات - سيطروا على مؤسساتكم!!!... المساعدة قادمة"، دون أن يوضح ماهية هذه المساعدة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.