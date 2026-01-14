قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع بالبيت الأبيض .. ترامب يناقش الرد الأمريكي على احتجاجات إيران المكثفة
3 نساء على منصة البرلمان .. عبلة الهواري: المرأة المصرية تعيش عصرها الماسي بعد سنوات الحرمان
يسرا تهنئ مدحت العدل بعيد ميلاده | ماذا قالت؟
دعاء الفجر 25 من شهر رجب.. ردّده للفرج وقت الشدائد يصلح الله حياتك
وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم
مُحاكمة 10 متهمين بخلية لجان العمل النوعي .. اليوم
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة .. اليوم
استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران
السفير التركي بالقاهرة يُشيد بالتسهيلات المصرية لإيصال المساعدات إلى غزة | شاهد
إيران: أمريكا وإسرائيل تتحملان مسئولية الخسائر في أرواح المدنيين
رئيس «الاتحاد السكندري»: «أفشة» إضافة قوية.. ونسعى لضم مهاجم الزمالك
الخارجية الأمريكية توصي رعاياها بمغادرة إيران إلى تركيا أو أرمينيا
أخبار العالم

اجتماع بالبيت الأبيض .. ترامب يناقش الرد الأمريكي على احتجاجات إيران المكثفة

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد عودته من ديترويت انضم إلى اجتماع في البيت الأبيض حول إيران عقده كبار موظفيه برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس. 

اجتماع البيت الأبيض بشأن إيران

ووفقًا لمصدر مطلع على الأمر لموقع "أكسيوس"، فقد أُطلع ترامب على الوضع في إيران وناقش معه إجراءات الرد الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس ترامب إنه يعلم ما سيكون عليه الرد المحتمل على إيران، لكنه يؤكد أنه لم يتخذ قرارًا بعد. 

وأضاف أنه بحاجة إلى الحصول على إحاطة دقيقة حول الوضع في إيران وعدد القتلى في وقت لاحق اليوم.

وحثّ ترامب، أمس الثلاثاء، الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات وتذكر أسماء من يُسيئون معاملتهم، مؤكداً أن المساعدة قادمة، في الوقت الذي كثفت فيه المؤسسة الدينية الإيرانية حملتها القمعية ضد أكبر المظاهرات منذ سنوات.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاجات - سيطروا على مؤسساتكم!!!... المساعدة قادمة"، دون أن يوضح ماهية هذه المساعدة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

اجتماع بالبيت الأبيض ترامب إجراءات الرد الأمريكية إيران الرئيس الأمريكي ديترويت جي دي فانس

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

روما

تورينو يطيح بـ روما من كأس إيطاليا ويضرب موعداً مع إنتر ميلان

بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند يهزم فيردر بريمن 3-0 في الدوري الألمانى

الميموني

في أول ظهور له .. المغربي الميموني يحرز اول اهدافه بقميص إينتراخت فرانكفورت

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

