محافظات

محافظ القاهرة يوجه بسرعة رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

 قاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات،  بشوارع وسط المدينة.

وشدد محافظ القاهرة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيارات الميكروباص التى تخالف خط السير وتقوم بالوقوف العشوائي، ولا تلتزم بالمواقف الحضارية التى اقامتها الدولة، مؤكدًا على ضباط المرور سحب تراخيص أي ميكروباص غير ملتزم، كما شدد على ضرورة تكثيف التواجد المروري  لتيسير الحركة المرورية، وضمان انسيابية الحركة في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المنطقة.

كما وجه محافظ القاهرة بالمنع النهائى للانتظار الخاطىء بمنطقة وسط المدينة، واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل قرار محافظ القاهرة بمنع الانتظار فى منطقة وسط المدينة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة وجود متابعة مستمرة لفرض الانضباط، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى المستمر بالشارع، والمتابعة لمنع الاشغالات، والتعديات على الأرصفة، وتسير حركة المرور وضبط الشارع خاصة مع التواجد المكثف للمواطنين فى الشارع فى شهر رمضان لشراء احتياجاتهم.

كما طالب محافظ القاهرة بسرعة رفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لضمان عدم عودة الظواهر السلبية مرة أخرى.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال التطوير بميدان رمسيس خاصة أعمال التشجير ، ورفع كفاءة الإنارة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين في الشارع، والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو الحفاظ على حق المواطن في رصيف آمن وشارع نظيف ومنظم.

رافق محافظ القاهرة فى جولته د.  أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  وعدد من قيادات المحافظة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإجراءات القانونية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
نوران ماجد
احمد مالك وهدي المفتي
نشرة المرأة والمنوعات
