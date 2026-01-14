إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة .. اليوم

تقترب الولايات المتحدة من تشكيل لجنة من الخبراء الفلسطينيين للإشراف على الحياة اليومية في قطاع غزة المدمر، حيث يسعى الكثيرون جاهدين لإعادة الإعمار بعد عامين من الحرب.

لجنة فلسطينية لإدارة غزة

وقد تم اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، لرئاسة اللجنة، وفقًا لأربعة مسؤولين وستة آخرين مطلعين على القرار. وقد تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتصريح علنًا، لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ويقول عدد من المطلعين على الخطط إن الإعلان قد يصدر يوم الأربعاء، بالتزامن مع اجتماع مسؤولين فلسطينيين من حماس وفصائل أخرى في مصر لإجراء محادثات.

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة

وكانت خطة وقف إطلاق النار، التي أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر تنص على أن تكون اللجنة غير سياسية، وأن تُعنى بشكل أساسي بتقديم الخدمات العامة، وأن يكون أعضاؤها من الخبراء الفلسطينيين المستقلين، لكن يبقى نجاح هذه الخطة غير واضح.

لم يُدلِ المسؤولون حتى الآن بتصريحات علنية تُذكر حول أعضاء اللجنة، وكيفية إدارتها لقطاع غزة، ومصادر تمويل عملياتها.

ويُذكر أن السيد شعث، الذي من المتوقع أن يرأس اللجنة، من مواليد غزة ويقيم حاليًا في الضفة الغربية كان وزيراً في السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، في التسعينيات.