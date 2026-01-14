كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، سيتولى رئاسة اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، في إطار خطة ترامب للسلام التي أوقفت العدوان الإسرائيلي على القطاع.

علي شعث رئيسًا للجنة الفلسطينية لإدارة غزة

وأوضحت الصحيفة الأمريكية نقلا عن أربعة مسئولين وستة آخرين مطلعين على القرار تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتصريح علنًا، أن الولايات المتحدة تقترب من تشكيل لجنة من الخبراء الفلسطينيين للإشراف على الحياة اليومية في قطاع غزة المدمر، حيث يسعى الكثيرون جاهدين لإعادة الإعمار بعد عامين من الحرب.

وأضافت الصحيفة نقلا عن عدد من المطلعين على الخطط أن الإعلان قد يصدر يوم الأربعاء، بالتزامن مع اجتماع مسؤولين فلسطينيين من حماس وفصائل أخرى في مصر لإجراء محادثات.

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة

وكانت خطة وقف إطلاق النار، التي أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر تنص على أن تكون اللجنة غير سياسية، وأن تُعنى بشكل أساسي بتقديم الخدمات العامة، وأن يكون أعضاؤها من الخبراء الفلسطينيين المستقلين، لكن يبقى نجاح هذه الخطة غير واضح.

لم يُدلِ المسئولون حتى الآن بتصريحات علنية تُذكر حول أعضاء اللجنة، وكيفية إدارتها لقطاع غزة، ومصادر تمويل عملياتها.

ويُذكر أن شعث، الذي من المتوقع أن يرأس اللجنة، من مواليد غزة ويقيم حاليًا في الضفة الغربية كان وزيراً في السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، في التسعينيات.