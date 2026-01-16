ترامب يربط فنزويلا بالعراق: لم أدعم ماتشادو لتجنب مصير داعـ ش

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، مُوضحًا أسباب عدم دعمه لها لقيادة فنزويلا بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى فلوريدا: "حسنًا، إذا كنتم تتذكرون العراق، حيث طُرد الجميع، كل فرد، الشرطة، الجنرالات، الجميع، وانتهى بهم المطاف إلى داعش. لذا، أنا أتذكر ذلك جيدًا."

وكان ترامب صرّح سابقًا بأن ماتشادو تفتقر إلى احترام شعبها لقيادة البلاد.

وأشاد ترامب بلقائه مع ماتشادو يوم الخميس، حيث منحته جائزة نوبل للسلام. وقال: "لكنني سأقول لكم، لقد حظيت بلقاء رائع أمس مع شخصية أكنّ لها احترامًا كبيرًا، وهي بدورها تُكنّ لي ولبلدنا احترامًا واضحًا، وقد منحتني جائزة نوبل."

وعندما سُئل ترامب عن سبب رغبته في جائزة شخص آخر، قال: "حسنًا، لقد عرضتها عليّ. لقد اعتبرت ذلك لفتة لطيفة للغاية. قالت، كما تعلمون، 'لقد أنهيت ثماني حروب، ولا أحد في التاريخ يستحق هذه الجائزة أكثر منك'. وقد اعتبرت ذلك لفتة لطيفة للغاية، وبالمناسبة، أعتقد أنها امرأة رائعة، وسنتحدث مرة أخرى".