غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا

غرقت سفينة تابعة للبحرية الإيرانية قبالة سريلانكا وذلك في وقت قام فيه الحرس الثوري بفرضه السيطرة الكاملة على مضيق هرمز.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، سيطرته على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي للنفط والغاز، وأن أي سفن تحاول عبوره معرضة لخطر القصف الصاروخي أو الطائرات المسيرة.

وقال محمد أكبر زاده، مسؤول في البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان نشرته وكالة أنباء فارس: "يخضع مضيق هرمز حاليًا للسيطرة الكاملة للبحرية الإيرانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح، يوم الثلاثاء، بأن البحرية الأمريكية على أهبة الاستعداد لمرافقة ناقلات النفط عبر هذا الممر .