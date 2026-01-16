أقنعت نفسي .. ترامب يلغي ضربة أمريكية محتملة لإيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة أنه أقنع نفسه بعدم توجيه ضربة لإيران.

وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال صحفي "هل أقنعكم المسؤولون العرب والإسرائيليون بعدم توجيه ضربة لإيران ؟"، قائلا "لم يقنعني أحد. لقد أقنعت نفسي، لقد ألغوا عمليات الإعدام شنقاً. كان لذلك تأثير كبير."

وتسبب التوتر الإيراني الأمريكية في تجنب شركات طيران أوروبية مثل ويز إير (WIZZ.L) ولوفتهانزا (LHAG.DE) والخطوط الجوية البريطانية (ICAG.L) المجال الجوي العراقي والإيراني يوم الخميس، وفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية، واختارت بدلاً من ذلك مسارات فوق أفغانستان وآسيا الوسطى في محاولة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في إيران والشرق الأوسط.

أغلقت إيران مجالها الجوي، ثم أعادت فتحه بعد نحو خمس ساعات يوم الأربعاء وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء رحلات أو تغيير مسارها أو تأخيرها.