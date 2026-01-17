بسعر 45 دولارا للبرميل.. أمريكا تبدي إستعدادها لبيع النفط الفنزويلي

أبدى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ، إستعداد بلاده لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارًا للبرميل في الوقت الذي أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولارًا.

وذكرت وكالة "رويترز" عن رايت قوله: "الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل".

وشدد رايت على أن الولايات المتحدة تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات في قطر تعود ملكيتها للولايات المتحدة.

كما نقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت القول بأنه يتم التحرك بسرعة لمنح شركة شيفرون الأمريكية ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا.

وسابقا ؛ أكد وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" أن الولايات المتحدة حققت أسعارًا أعلى بحوالي 30% للنفط الخام الفنزويلي، بعدما بدأت ببيع الخام المستخرج من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في أعقاب اعتقال "نيكولاس مادورو".

وصرح الوزير خلال فعالية نظمتها جمعية الطاقة الأمريكية قائلاً: إننا نحصل على سعر بيع أعلى بحوالي 30% عند بيع الكمية نفسها من النفط مقارنة بسعر بيعها قبل ثلاثة أسابيع، وفق لما نقلته "سي إن بي سي".

ومن جانبه ؛ صرح المتحدث باسم الوزارة أن واشنطن أتمت أول عملية بيع لنفط فنزويلي بقيمة تقارب 500 مليون دولار، مع توقعات بإتمام المزيد من عمليات البيع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.