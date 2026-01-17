قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسعر 45 دولارا للبرميل.. أمريكا تبدي إستعدادها لبيع النفط الفنزويلي
ديربي مانشستر يجذب الأنظار اليوم في الدوري الإنجليزي
نجاح وتألق.. أحمد التهامي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها
وزراء جدد.. قرارات عاجلة من رودريجيز تخص حكومة فنزويلا
إحالة صاحب عربة الفاكهة المتهم بقتـ ل شاب في بولاق الدكرور للمحاكمة
هند صبري تشارك متابعيها بصور من أفضل فترات حياتها | شاهد
سبحان الذي أسرى بعبده.. القرآن لخص تفاصيل الإسراء والمعراج بهذه الآية
مباريات اليوم السبت 17يناير 2026.. مصر ونيجيريا وديربي مانشستر الأبرز
فاروق حسني: الأجيال الحديثة تعاني فقرًا إبداعيًا.. والحل مشروع ثقافي شامل
غرفة المشورة تحدد مصير والدة شيماء جمال في قضية سب محامي خصومها
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بسعر 45 دولارا للبرميل.. أمريكا تبدي إستعدادها لبيع النفط الفنزويلي

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
محمود نوفل

أبدى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ، إستعداد بلاده  لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارًا للبرميل في الوقت الذي أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولارًا.

وذكرت وكالة "رويترز" عن رايت قوله: "الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل".

وشدد رايت على أن الولايات المتحدة تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات في قطر تعود ملكيتها للولايات المتحدة.

كما نقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت القول بأنه يتم التحرك  بسرعة لمنح شركة شيفرون الأمريكية ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا.

وسابقا ؛  أكد وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" أن الولايات المتحدة حققت أسعارًا أعلى بحوالي 30% للنفط الخام الفنزويلي، بعدما بدأت ببيع الخام المستخرج من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في أعقاب اعتقال "نيكولاس مادورو".

وصرح الوزير خلال فعالية نظمتها جمعية الطاقة الأمريكية قائلاً: إننا نحصل على سعر بيع أعلى بحوالي 30% عند بيع الكمية نفسها من النفط مقارنة بسعر بيعها قبل ثلاثة أسابيع، وفق لما نقلته "سي إن بي سي".

ومن جانبه ؛ صرح المتحدث باسم الوزارة أن واشنطن أتمت أول عملية بيع لنفط فنزويلي بقيمة تقارب 500 مليون دولار، مع توقعات بإتمام المزيد من عمليات البيع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

المزيد