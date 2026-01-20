قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد
أخبار العالم

عرض نسخة من رسالة ترامب لتهنئة إبستين بعيد ميلاده فى ساحة بواشنطن يثير جدلاً واسعاً

ملك ريان

أثار عرض نسخة من رسالة منسوبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قيل إنها تتضمن تهنئة لرجل الأعمال الراحل جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده، حالة من الجدل الواسع في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن ظهرت الرسالة بشكل علني في إحدى الساحات العامة، ضمن فعالية نظمها نشطاء ومجموعات مدنية. 

الحدث سرعان ما جذب اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام، خاصة في ظل الحساسية الشديدة المرتبطة باسم إبستين، الذي ارتبط بواحدة من أكبر قضايا الاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر في الولايات المتحدة.

وبحسب ما تداولته تقارير إعلامية أمريكية، فإن النسخة المعروضة قُدمت على أنها صورة من رسالة قديمة تعود لسنوات سابقة، قبل تفجر قضية إبستين بشكل كامل. 

الرسالة، التي نُسبت إلى ترامب، قيل إنها تحمل طابعاً شخصياً وتهنئة بمناسبة عيد ميلاد إبستين، وهو ما اعتبره المنظمون دليلاً على طبيعة العلاقات الاجتماعية التي كانت تجمع بعض النخب السياسية والاقتصادية بإبستين في تلك الفترة.

 ومع ذلك، لم يتم تقديم وثائق رسمية مستقلة تؤكد بشكل قاطع صحة الرسالة أو سياقها الكامل.


 

في المقابل، سارع مقربون من ترامب، إضافة إلى وسائل إعلام محافظة، إلى التشكيك في مضمون الرسالة وتوقيتها، مؤكدين أن عرضها في ساحة عامة يهدف إلى إثارة الرأي العام سياسياً، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة في الولايات المتحدة.

 وأشاروا إلى أن ترامب سبق أن نفى في مناسبات متعددة وجود علاقة وثيقة تربطه بإبستين، بل أكد أنه قطع أي تواصل معه منذ سنوات طويلة قبل اعتقاله.


 

من جانبهم، رأى منظمو الفعالية أن الهدف من عرض الرسالة ليس استهداف شخص بعينه، بل تسليط الضوء على شبكة العلاقات التي أحاطت بإبستين، والمطالبة بمزيد من الشفافية والمحاسبة، لا سيما في ظل استمرار الجدل حول ملابسات وفاته داخل السجن عام 2019، والاتهامات التي طالت شخصيات نافذة دون الوصول إلى محاسبة كاملة.


 

وأعاد الحدث فتح ملف إبستين إلى واجهة النقاش العام، وسط انقسام واضح في الشارع الأمريكي بين من يرى أن القضية تُستغل سياسياً، ومن يطالب بكشف كل الوثائق والرسائل المرتبطة به، مهما كانت الأسماء الواردة فيها. وبين هذا وذاك، تبقى الرسالة المعروضة عنصراً مثيراً للجدل، يعكس استمرار تأثير قضية إبستين على المشهد السياسي والإعلامي الأمريكي حتى اليوم

