ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء ، أنه نجح في رفع الناتج المحلي إلى 5%، وإنهاء التضخم الذي تسببت فيه الإدارة الأمريكية السابقة.

وأبدى ترامب ، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بمناسبة مرور عام على تنصيبه لولاية ثانية ، استعداد الشركات الأمريكية للنفط في دخول السوق الفنزويلي.

وأرجع سبب تحركه تجاه فنزويلا إلى فتح سجونها ودفع مهاجرين للهجرة للولايات المتحدة ، وأشاد بالعلاقات الأمريكية الفنزويلية الحالية ، قائلا : " إن فنزويلا تعمل معنا حاليا بشكل جيد والرئيسة الانتقالية تقوم بعمل رائع".

واتهم ترامب الإدارة الأمريكية السابقة بتسهيل دخول العديد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة ، ما تسبب في دخول مجرمين إلى واشنطن.