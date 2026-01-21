قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو
الشناوي أم شوبير؟.. مدرب حراس الأهلي يطلب تقييم الثنائي قبل حسم القرار بمواجهة «يانج أفريكانز»
إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو
السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة ( نوم/ جلوس ) بين القاهرة وأسوان
زلزال يضرب سواحل اليمن بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر
رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات
حدث نادر في البيت الأبيض بشأن نائب الرئيس الأمريكي
تهديد مباشر .. ترامب يكشف عن أوامر صارمة بمحو إيران بالكامل
خروج قطار عن مساره في برشلونة.. مصرع السائق وإصابة 37 آخرين | تفاصيل
دعاء الفجر في الثاني من شعبان.. كلمات تفرج الهم وتريح القلب
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
أخبار العالم

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

فيضانات تونس
فيضانات تونس
ناصر السيد

أعلنت وزارة التربية التونسية عن تعليق الدراسة في 15 ولاية من إجمالي 24 جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد وتسببت في مقتل 4 أشخاص وقطع الطرقات ما دعا الجيش التونسي للنزول ومواجهة الأزمة.

إيقاف الدراسة في تونس

إيقاف الدراسة في تونس

وقالت وزارة التربية التونسية في بيان لها إنه أمام تواصل هطول الأمطار بكميات هامة وما نجم عنها من ارتفاع منسوب المياه بالعديد من الطرقات المؤدّية إلى المؤسسات التربوية، وحرصا على سلامة الأسرة التربوية بكافة مكوّناتها، أنّه تقرّر إيقاف الدّروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بعدد من الولايات.

وأوضحت أن الولايات التي سيتوقف فيها الدراسة هي، تونس أريانة بن عروس، منوبة باجة جندوبة الكاف سليانة زغوان ،بنزرت ،نابل سوسة، المنستير المهدية وصفاقس.

وأفادت وكالة فرانس برس، بأن أمطارًا قياسية تسببت في مقتل أربعة أشخاص في تونس كما أحدثت فيضانات أجبرت المدارس على تعليق الدروس لا سيما في العاصمة، فيما وصف مسئول الثلاثاء الوضع بأنه "صعب جدًا" في بعض الولايات.

وفي هذا السياق، أكد مدير التوقعات في المعهد التونسي للرصد الجوي عبد الرزاق رحال لوكالة الأنباء الفرنسية "سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير" في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى، موضحا أن تلك المناطق لم تسجّل كميات مماثلة منذ العام 1950.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية خليل المشري، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير.

وأشار المدير الجهوي للحماية المدنية عبد الرؤوف مرواني، عبر إذاعة "موزاييك إف إم"، إلى أن من بين الضحايا امرأة في العقد الخامس بعدما جرفتها المياه.

فيضانات تونس إيقاف الدراسة إيقاف الدراسة في 15 ولاية غرق الطرق إيقاف الدراسة في تونس وزارة التربية التونسية

