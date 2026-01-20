قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيضانات تاريخية تضرب تونس وتخلف ضحايا وخسائر واسعة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت تونس خلال الساعات الماضية فيضانات وصفت بالأعنف منذ سنوات، إثر تساقط أمطار غزيرة وغير مسبوقة على عدد من الولايات، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير، إلى جانب أضرار مادية جسيمة.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد تجاوزت كميات الأمطار المسجلة في بعض المناطق 250 مليمتراً خلال فترة وجيزة، وهو ما أدى إلى غرق شوارع وأحياء سكنية بالكامل، وانهيار أجزاء من البنية التحتية، وتعطل حركة المرور والنقل العام.

وشملت الفيضانات ولايات عدة من بينها نابل وتونس الكبرى، حيث اضطرت السلطات إلى تعليق الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية، إلى جانب إيقاف بعض الأنشطة والخدمات العمومية، بما في ذلك جلسات المحاكم، كإجراء احترازي لحماية المواطنين.

المعهد الوطني للرصد الجوي وصف الوضع بـ“الصعب جداً”، موضحاً أن هذه الأمطار القياسية تعود إلى اضطرابات مناخية حادة تشهدها البلاد، في ظل تغيرات مناخية متسارعة زادت من هشاشة البنية التحتية، خاصة بعد فترات جفاف طويلة عرفتها تونس خلال السنوات الأخيرة.

وسجلت مناطق مثل صيادة وسيدي بوسعيد أعلى نسب الهطول، ما شكّل ضغطاً كبيراً على فرق الحماية المدنية والسلطات المحلية التي تواصل جهودها لتصريف المياه وفتح الطرقات المتضررة.

كما ألقت الفيضانات بظلالها على القطاع السياحي، خاصة في سيدي بوسعيد، حيث تسببت السيول في إغلاق عدد من المحلات والمنشآت السياحية وتضرر بعضها، في وقت يُعد فيه القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

وأكدت السلطات التونسية أنها تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والشركاء الدوليين لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، وإزالة آثار الفيضانات، مع التشديد على ضرورة تعزيز الاستعدادات لمواجهة التقلبات المناخية الحادة مستقبلاً.

تونس أمطار غزيرة ولاية المنستير فيضانات تونس أخبار تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

الشيخ محمد صديق المنشاوي

الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ محمد صديق المنشاوي

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: نحن في وقت يتغلب فيه أعداء الأمة بالعلم والصناعة

بالصور

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

المزيد