أخبار العالم

بالصور .. كارثة الفيضانات تجبر مواطني موزمبيق على الهجرة

فيضانات موزامبيق
فيضانات موزامبيق
محمود نوفل

أجبرت الأمطار الغزيرة المصحوبة بفيضانات في موزامبيق آلاف السكان على مغادرة منازلهم، حيث غمرت المياه أكثر من 72 ألف منزل.

ووفق تقارير إعلامية فقد تسببت الكارثة في هجرة أكثر من 620 ألف شخص، بجانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية كالمدارس والجسور.

وتستمر الأمطار في الزيادة، مما يهدد بالوضع المتفاقم.

ومن جانبهم ؛ أفاد عمال إغاثة وشهود عيان بأن أمطارًا غزيرة تسببت بفيضانات أجبرت آلاف السكان في موزامبيق على مغادرة منازلهم، وسط اتساع رقعة المناطق المغمورة بالمياه.

وبدوره ؛ صرح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المشارك في جهود الإغاثة، بأن الكارثة طالت أكثر من 620 ألف شخص، بعدما غمرت المياه أكثر من 72 ألف منزل، وتسببت بأضرار كبيرة في البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور والمراكز الصحية.

بينما نقلت وكالة "رويترز" عن راشيل فاولر مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد من مابوتو قولها إن الأمطار مرشحة للاستمرار خلال الأيام المقبلة، وإن السدود بلغت طاقتها القصوى، ما قد يفاقم الوضع ويزيد عدد المعرضين للخطر.

وبينت أن متطوعي الصليب الأحمر يعتمدون على قوارب صيد صغيرة للوصول إلى الناجين، فيما أرسلت جنوب إفريقيا طائرة هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

فيما أظهرت لقطات جوية مساحات واسعة غطتها المياه بالكامل، ولم يبقَ ظاهرًا منها سوى قمم الأشجار، في حين لم تُعلن حتى الآن تقديرات رسمية لعدد الوفيات أو الإصابات.

موزامبيق فيضانات موزامبيق الهلال الأحمر الصليب الأحمر جنوب أفريقيا

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل "جوي أووردز".
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
الخس والكابوتشا
