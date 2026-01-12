يوم استثنائي في إسرائيل.. رياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات تهدد الرحلات الجوية

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، تحذيراًمن رياح قوية وغير معتادة ستضرب إسرائيل ابتداء من مساء اليوم (الاثنين) ومن المتوقع أن تستمر حتى ظهر الثلاثاء، ما يثير مخاوف من تأخير الرحلات الجوية وحدوث فيضانات وانزلاقات طينية.



وحذر مدير دائرة الأرصاد، من خطورة الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 110 كم/ساعة على الساحل، مشيراً إلى أنها قد تتسبب بسقوط الأشجار والأجسام المتطايرة، كما توقع تساقط الثلوج على هضبة الجولان وجبل الشيخ، وفيضانات محلية في السهل الساحلي وصحراء يهودا والبحر الميت.



وأدى الطقس العاصف بالفعل إلى تحويل مسار إحدى الرحلات من حيفا إلى مطار بن غوريون، فيما حثت السلطات المواطنين على تجنب السفر غير الضروري والابتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه وتثبيت الأشياء في الشرفات والساحات.



وأكدت هيئة المطارات جاهزية فرق العمل في جميع المطارات (بن غوريون، حيفا، رامون) لضمان سلامة المسافرين واستمرارية العمليات التشغيلية، مع مراقبة مستمرة لتأثيرات الطقس على حركة الطيران.



وتوقع جفعاتي أن يكون يوم الثلاثاء استثنائياً من حيث قوة الرياح، محذراً من المخاطر المحتملة في البحر والمناطق المفتوحة، داعياً الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر.