الاتحاد الإفريقي : لا شرعية لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال

قال عبدالله محمد، السفير الصومالي لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم للصومال لدى الاتحاد الإفريقي، إن انضمام باكستان إلى قائمة الدول العربية والإفريقية والدولية التي أدانت الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" يمثل رسالة سياسية وقانونية بالغة الأهمية، ويؤكد اتساع دائرة الرفض الدولي لأي محاولات تمس وحدة وسيادة الدولة الصومالية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذا الموقف يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي واحترام الحدود المعترف بها للدول.

وأضاف أن الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل بالاعتراف بجزء من شمال غرب الصومال تُعد عملاً باطلاً ومنعدم الأثر القانوني والسياسي، مشيرًا إلى أنها كشفت عن حالة من التهور السياسي الذي ينذر بتداعيات خطيرة على النظام الدولي القائم.

وأكد أن هذا التصرف قوبل بإدانة واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية، باعتباره انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.