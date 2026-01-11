وزيرة الخارجية الفلسطينية تعلن دعم بلادها لجمهورية الصومال

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، أن بلادها تقف بشكل واضح وثابت إلى جانب جمهورية الصومال، مشددة على حتمية الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها المعترف بها دوليًا.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الأحد/ أن ذلك جاء خلال مشاركة وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في أعمال الاجتماع الاستثنائي الـ22 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في مدينة جدة، لبحث تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية.



وأوضحت وزيرة خارجية فلسطين أن اعتراف "إسرائيل" بما يسمى "أرض الصومال" لا يمكن التعامل معه إلا بوصفه إجراءً لاغيًا وباطلًا، لكونه يشكل انتهاكًا مباشرًا لسيادة جمهورية الصومال ويمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم والاستقرار الدوليين.



وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تعمل بشكل منظم ومتعمد على ضرب الأمن القومي العربي والإسلامي وخلق أمر واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط، من خلال استهداف سيادة الدول وتقويض استقرارها، والاعتداء على تاريخ المنطقة وحضارتها الإنسانية، بما يهدد السلم الإقليمي ويقوض أسس التعايش والاستقرار بين شعوب المنطقة.



ودعت وزيرة خارجية فلسطين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات عقابية عملية وملموسة ضد منظومة الاستعمار الإسرائيلي، مطالبة بمقاطعة الاحتلال والامتناع عن أي شكل من أشكال العلاقات معه، وتسخير علاقات الدول الأعضاء وثقلها السياسي والدبلوماسي لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.