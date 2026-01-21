بـ تكتيك أفغاني .. الجيش الكندي يستعد لغزو عسكري أمريكي مُحتمل

أفادت مصادر إلى أن القوات المسلحة الكندية تتوقع استخدام تكتيكات تمرد مماثلة لتلك التي استخدمها المجاهدون الأفغان، لمواجهة أي غزو أمريكي افتراضي لكن المسؤولين والخبراء يؤكدون أن عملية أمريكية غير مرجحة، وأن هذه السيناريوهات مجرد تصورات نظرية.

غزو أمريكي لكندا

أفاد مسؤولان حكوميان رفيعا المستوى لصحيفة جلوبال أند ميل، بأن القوات المسلحة الكندية وضعت نموذجاً لغزو عسكري أمريكي افتراضي لكندا، وردّ كندا المحتمل، والذي يتضمن تكتيكات مشابهة لتلك المستخدمة ضد روسيا، ولاحقاً ضد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى منذ قرن التي تُنشئ فيها القوات المسلحة الكندية نموذجاً لهجوم أمريكي على كندا، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والشريك للولايات المتحدة في الدفاع الجوي القاري.

النموذج العسكري هو إطار مفاهيمي ونظري، وليس خطة عسكرية، فالخطة العسكرية هي توجيهات عملية وخطوات تفصيلية لتنفيذ العمليات.

لم تكشف صحيفة "ذا جلوب آند ميل" عن هوية المسؤولين، الذين لم يُصرَّح لهم بمناقشة وجهة نظر الجيش علنًا في هذا الشأن. ويقول المسؤولون، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، إنه من غير المرجح أن تُصدر إدارة ترامب أمرًا بغزو كندا.