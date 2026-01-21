الدفاع الجوي الروسي يسقط 75 طائرة مُسيّرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء أُن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 45 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وتسع طائرات فوق مقاطعة أوريول، وثلاث طائرات فوق كل من مقاطعة روستوف والقرم، وطائرتين فوق كل من مقاطعات أستراخان وبريانسك وكورسك، وطائرة واحدة فوق مقاطعة فورونيج، وسبع طائرات فوق البحر الأسود، وطائرة واحدة فوق بحر آزوف.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات الروسية بأن 11 شخصًا أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على مبنى سكني في منطقة أديجيا، وسيتم نقل اثنين من المصابين في الهجوم إلى كراسنودار لتلقي العلاج.