قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا

ناقلة النفط التي احتجزتها أمريكا
ناقلة النفط التي احتجزتها أمريكا
محمد على

قالت روسيا اليوم، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تفرج عن اثنين من أفراد الطاقم الروسيين على متن ناقلة نفط تم احتجازها في شمال المحيط الأطلسي، على الرغم من وعدها بالقيام بذلك.

ناقلة النفط "مارينيرا" 

استولت الولايات المتحدة على ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في وقت سابق من هذا الشهر، مدعيةً أنها جزء من أسطول سري من ناقلات النفط التي تنقل النفط إلى دول مثل فنزويلا وروسيا وإيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي: "لقد تم التأكيد لنا أنه تم اتخاذ قرار على أعلى مستوى لإطلاق سراحهم".

لافروف: نتوقع من زملائنا الأمريكيين الوفاء بوعودهم 

وأضاف: "لسوء الحظ، أظهرت الأيام التالية أن هذا القرار لا يتم تنفيذه. نتوقع من زملائنا الأمريكيين الوفاء بوعودهم التي قطعوها لنا".

أعلنت الولايات المتحدة أنه يمكن مقاضاة طاقم سفينة مارينيرا، وهو ما وصفته روسيا بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

استيلاء على ناقلة نفط رغم مرافقتها ببحرية روسية

استولت الولايات المتحدة على ناقلة النفط، التي كانت ترافقها البحرية الروسية، بعد مطاردتها من قرب الساحل الفنزويلي.

تم تغيير علمها وتسميتها لإخضاعها للولاية القضائية الروسية في محاولة لثني الولايات المتحدة عن محاولة الاستيلاء عليها كجزء من حملتها ضد فنزويلا.

اتهمت موسكو واشنطن بتأجيج التوترات وتهديد الملاحة الدولية، واصفة عملية الاحتجاز بأنها غير قانونية.

روسيا الولايات المتحدة اثنين الطاقم الروسيين ناقلة نفط المحيط الأطلسي مارينيرا أسطول سري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وزير الخزانة الأمريكي: العلاقات مع أوروبا قوية رغم أزمة جرينلاند

احتجاجات وشغب بإيران

إيران: اعتقال 73 مسلحا في أصفهان على خلفية أعمال شغب مسلح

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد