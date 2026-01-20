أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا

قالت روسيا اليوم، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تفرج عن اثنين من أفراد الطاقم الروسيين على متن ناقلة نفط تم احتجازها في شمال المحيط الأطلسي، على الرغم من وعدها بالقيام بذلك.

ناقلة النفط "مارينيرا"

استولت الولايات المتحدة على ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في وقت سابق من هذا الشهر، مدعيةً أنها جزء من أسطول سري من ناقلات النفط التي تنقل النفط إلى دول مثل فنزويلا وروسيا وإيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي: "لقد تم التأكيد لنا أنه تم اتخاذ قرار على أعلى مستوى لإطلاق سراحهم".

لافروف: نتوقع من زملائنا الأمريكيين الوفاء بوعودهم

وأضاف: "لسوء الحظ، أظهرت الأيام التالية أن هذا القرار لا يتم تنفيذه. نتوقع من زملائنا الأمريكيين الوفاء بوعودهم التي قطعوها لنا".

أعلنت الولايات المتحدة أنه يمكن مقاضاة طاقم سفينة مارينيرا، وهو ما وصفته روسيا بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

استيلاء على ناقلة نفط رغم مرافقتها ببحرية روسية

استولت الولايات المتحدة على ناقلة النفط، التي كانت ترافقها البحرية الروسية، بعد مطاردتها من قرب الساحل الفنزويلي.

تم تغيير علمها وتسميتها لإخضاعها للولاية القضائية الروسية في محاولة لثني الولايات المتحدة عن محاولة الاستيلاء عليها كجزء من حملتها ضد فنزويلا.

اتهمت موسكو واشنطن بتأجيج التوترات وتهديد الملاحة الدولية، واصفة عملية الاحتجاز بأنها غير قانونية.