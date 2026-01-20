القوات الإسرائيلية تجبر عشرات العائلات بغزة على الإجلاء

أمرت القوات الإسرائيلية عشرات العائلات الفلسطينية في جنوب قطاع غزة بمغادرة منازلهم في أول عملية إجلاء قسري منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، حيث قال السكان وحركة حماس اليوم الثلاثاء إن جيش الاحتلال يوسع المنطقة الخاضعة لسيطرته.

قال سكان بني سهيلة، شرق خان يونس، إن المنشورات ألقيت يوم الاثنين على العائلات التي تعيش في مخيمات في حي الرقيب.

وجاء في المنشورات المكتوبة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، والتي أسقطها الجيش فوق حي الرقب في بلدة بني سهيلة: "رسالة عاجلة. المنطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. يجب عليكم الإخلاء فوراً".

في الحرب التي استمرت عامين قبل توقيع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر، ألقت إسرائيل منشورات فوق المناطق التي تعرضت لاحقاً للغارات أو القصف، مما أجبر بعض العائلات على الانتقال عدة مرات.

قال مواطنون بغزة ومصدر من حركة حماس إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط المنشورات منذ ذلك الحين.

تتباعد وجهات النظر بشكل كبير بشأن المراحل التالية

حيث لم يتقدم وقف إطلاق النار إلى ما بعد مرحلته الأولى، والتي توقف خلالها القتال الرئيسي، وانسحبت إسرائيل من أقل من نصف غزة، وأطلقت حماس سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

يبلغ عدد سكان غزة أكثر من مليوني نسمة محصورون فعلياً في حوالي ثلث مساحة غزة، ويعيش معظمهم في خيام مؤقتة ومبانٍ متضررة، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها تحت سيطرة إدارة تقودها حماس.

قامت إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة قبل وقف إطلاق النار.