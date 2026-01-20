قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الإسرائيلية تجبر عشرات العائلات بغزة على الإجلاء

غزة المدمرة
غزة المدمرة
محمد على

أمرت القوات الإسرائيلية عشرات العائلات الفلسطينية في جنوب قطاع غزة بمغادرة منازلهم في أول عملية إجلاء قسري منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، حيث قال السكان وحركة حماس اليوم الثلاثاء إن جيش الاحتلال  يوسع المنطقة الخاضعة لسيطرته.

قال سكان بني سهيلة، شرق خان يونس، إن المنشورات ألقيت يوم الاثنين على العائلات التي تعيش في مخيمات في حي الرقيب.

وجاء في المنشورات المكتوبة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، والتي أسقطها الجيش فوق حي الرقب في بلدة بني سهيلة: "رسالة عاجلة. المنطقة تحت سيطرة الجيش  الإسرائيلي. يجب عليكم الإخلاء فوراً".

في الحرب التي استمرت عامين قبل توقيع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر، ألقت إسرائيل منشورات فوق المناطق التي تعرضت لاحقاً للغارات أو القصف، مما أجبر بعض العائلات على الانتقال عدة مرات.

قال مواطنون بغزة ومصدر من حركة حماس إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط المنشورات منذ ذلك الحين. 

تتباعد وجهات النظر بشكل كبير بشأن المراحل التالية
حيث لم يتقدم وقف إطلاق النار إلى ما بعد مرحلته الأولى، والتي توقف خلالها القتال الرئيسي، وانسحبت إسرائيل من أقل من نصف غزة، وأطلقت حماس سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

يبلغ عدد سكان غزة  أكثر من مليوني نسمة محصورون فعلياً في حوالي ثلث مساحة غزة، ويعيش معظمهم في خيام مؤقتة ومبانٍ متضررة، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها تحت سيطرة إدارة تقودها حماس.

قامت إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة قبل وقف إطلاق النار.

شرق خان يونس الخيام قسري إجلاء قسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

كيا k4

بفتيس مانيوال.. كيا تطلق سيارة K4 الهاتشباك موديل 2026

جيب رانجلر موديل 2010

جيب رانجلر أوتوماتيك بـ 850 ألف جنيه

فيراري

فيراري تبيع هذه السيارة بـ 3 أضعاف سعرها.. إيه السر؟

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد