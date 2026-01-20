المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك جميع الأصول والإمكانات التي تؤهله لجذب الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو، مؤكدة أن أوروبا قادرة على لعب دور أكثر تأثيرًا في النظام الدولي إذا ما أحسنت استثمار هذه المقومات.

الشراكة بدلًا من الانعزال

وأوضحت فون دير لاين، خلال حديثها عبر «القاهرة الإخبارية»، أن العالم ما زال مستعدًا للدخول في شراكات قوية مع أوروبا، مشددة على ضرورة الابتعاد عن السياسات الحمائية والانغلاق، والعمل بدلًا من ذلك على ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري.

قيم وخبرات تدعم الدور الأوروبي

وأكدت أن القيم الأوروبية، إلى جانب الخبرات الاقتصادية والتكنولوجية المتراكمة، تمنح الاتحاد ميزة تنافسية كبيرة، وتجعله شريكًا موثوقًا في المشروعات الدولية الكبرى، سواء في مجالات التنمية أو الابتكار أو الاقتصاد الأخضر.

تعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى تقوية النفوذ السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، معتبرة أن ذلك يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات العالمية وضمان مصالح الدول الأعضاء.

أوروبا في قلب التحولات الدولية

واختتمت فون دير لاين، تصريحاتها بالتأكيد على أن أوروبا قادرة على التكيف مع التحولات العالمية الراهنة، بل وتحويلها إلى فرص حقيقية، شرط الحفاظ على وحدة الصف الأوروبي وتعزيز دوره كشريك فاعل في النظام الدولي.