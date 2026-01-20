رئيسة المفوضية الأوروبية: أمامنا فرصة لبناء نموذج جديد ومستقل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج أوروبي جديد أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة التحولات العالمية، مشيرة إلى أن العالم تغيّر جذريًا منذ تأسيس منتدى دافوس، وأصبح أكثر انقسامًا وتشرذمًا من أي وقت مضى.

واكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال كلمتها بمنتدى دافوس، أن هذه التحولات تفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم موقعه ودوره، والعمل على تعزيز وحدته الداخلية وقدرته على التأثير في النظام الدولي.

وشددت على ضرورة إقامة نظام تجاري عالمي أكثر عدالة، يقوم على الشراكة والتعاون بدلاً من الانعزال والحمائية، موضحة أن العالم ما زال مستعدًا للشراكة مع أوروبا في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.

وأضافت أن القيم الأوروبية، إلى جانب الخبرات المتراكمة، تجعل من الاتحاد شريكًا موثوقًا وقادرًا على بناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أوروبا تمتلك جميع الأصول والإمكانات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو، داعية إلى تقوية النفوذ السياسي والاقتصادي للاتحاد على الساحة الدولية.