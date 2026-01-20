قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعكس الدور المصري في دعم الاستقرار العالمي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

قال النائب جمال الفار، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، والمساهمة في صياغة حلول واقعية للتحديات العالمية.

وأوضح الفار، أن مصر تمتلك تجربة ثرية في إدارة الأزمات وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية، وهو ما يجعل مشاركتها في المنتديات الدولية الكبرى ذات أهمية خاصة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وسياسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جدول أعمال المنتدى هذا العام يعكس أولويات المرحلة، وعلى رأسها تعزيز التعاون الدولي والاعتماد على الحوار كوسيلة لتحقيق التفاهم بين الدول، مؤكدًا أن السياسة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ترتكز على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف الفار، أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس على هامش المنتدى، ومن بينها لقاؤه مع الرئيس الأمريكي، تمثل فرصة مهمة لتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية، ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد أن تركيز المنتدى على الاستثمار في رأس المال البشري يتسق مع توجه الدولة المصرية لبناء الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية ومستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بملفات التعليم والصحة والتدريب.

وشدد النائب جمال الفار، على أن مشاركة الرئيس في دافوس تعكس ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية، وقدرتها على الإسهام بفاعلية في رسم ملامح مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للعالم.

