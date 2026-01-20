اقتصادية النواب توافق على اتفاق تمويلى بالشراكة مع الاتحاد الاوروبى

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب برئاسة النائب طارق شكرى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وطالب طارق شكرى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع ،الحكومة أن تعلن عن أوجه الصرف في نقاط محددة وبشكل مباشر حتى يتم التأكد من أن الحكومة استطاعت أن تستغل المنحة في تحسين أحوال معيشة المواطنين موضحا ان قيمة التمويل تصل إلى ٧٥ مليون يورو.

وأكدت راندا مصطفى عضو اللجنة الاقتصادية، أنه يجب التركيز على دعم الأسر الفقيرة وتمكين المرأة وكذلك دعم ذوى الاعاقة في مصر.

وقال رضا عبد السلام عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن أخطر ما يواجه المواطن المصرى هو وضعه الاقتصادية، ونحن لجنة ينبغى أن تعنى بوضع رؤية وتصور للانتقال من وضع اقتصادي الي وضع أفضل.

وذكر رضا عبد السلام أنه فيما يخص الاتفاقية ان الاوضاع الصحية لكبار السن غير جيدة وينبغى ان يتم توجيه جزء من المنحة لتحسين احوالهم علي ان يكون هناك تنسيق بين التامين الصحى والجهات المعنية حتى نحسن أوضاع كبار السن.