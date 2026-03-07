أبو مردم.. أشهر الأكلات البدوية بطعم التراث ورائحة الصحراء في مطروح

تتميز محافظة مطروح وواحة سيوة بالعديد من العادات والتقاليد البدوية الأصيلة، خاصة في الاكلات التى يتم تناولها خاصة فى شهر رمضان والتى تعكس طبيعة الحياة الصحراوية .

ابو مردم

ومن بين أشهر الأكلات التي تشتهر بها محافظ مطروح “أبو مردم” والذى يعد من أبرز وأقدم الأطباق البدوية التي ما زالت تحافظ على مكانتها حتى اليوم، سواء في المناسبات أو التجمعات العائلية.

طريقة الطهى

يعتمد طريقة طهى “أبو مردم” داخل الرمال الساخنة، وهي الطريقة التي أكسبته اسمه. فكلمة “المردم” في اللهجة البدوية تعني دفن الطعام في الرمل بعد إشعال النار عليه، حتى ينضج ببطء ويكتسب طعم مميزة لا يمكن الحصول عليها بطرق الطهي الحديثة.

اللحم الضانى

ويُحضَّر طبق أبو مردم عادة من اللحم الضاني أو الدجاج مع الأرز أو الخضروات، حيث يتم تتبيل اللحم جيدًا بالبهارات البدوية والملح، ثم يوضع في إناء معدني أو قدر محكم، وبعدها يُدفن في حفرة داخل الرمال الساخنة التي تم إشعال الحطب فيها مسبقًا. ويُترك الطعام لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين حتى ينضج تمامًا تحت الرمال.

تاريخ من الماضى

ويقول فرج الجبيهى إن هذه الطريقة في الطهي تعود إلى مئات السنين، وكانت تستخدم قديمًا خلال الترحال في الصحراء، حيث لم تكن تتوفر أدوات الطهي التقليدية، فكان الرمل الساخن وسيلة مثالية لطهي الطعام بطريقة تحافظ على طعمه وقيمته الغذائية.

الأفراح وابو مردم

واضاف لا يقتصر تقديم “أبو مردم” على الحياة اليومية فقط، بل يظهر بقوة في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات البدوية، مثل الأعراس والتجمعات القبلية والرحلات الصحراوية، حيث يجتمع الجميع حول الطعام في أجواء من الود والترابط.

جذب سياحى

واشار الجبيهى انه مع تطور السياحة في مطروح، أصبح طبق أبو مردم أحد عناصر الجذب السياحي التي يحرص الزائرون على تجربتها، خاصة خلال الرحلات الصحراوية أو عند زيارة التجمعات البدوية، مضيفا يظل “أبو مردم” أكثر من مجرد وجبة طعام، بل حكاية تراث بدوي تعبق برائحة الرمال ونار الحطب، وتحكي قصة مجتمع حافظ على أصالته عبر الزمن.