انطلاق عمل اللجان النوعية بالنواب اليوم.. مناقشة اتفاقيات دولية وتمويلات تنموية

تبدأ اللجان النوعية بـ مجلس النواب، اليوم، عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات والاتفاقيات الدولية المحالة إليها، في إطار دور المجلس التشريعي والرقابي ودعم خطط الدولة التنموية.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار عيد محجوب، اجتماعًا لمناقشة طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.

وفي السياق ذاته، تناقش اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب طارق شكري، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الشئون الصحية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية.

كما تبحث اللجنة الاقتصادية قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الإفريقية.

وتناقش لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) بالمراكز التدريبية المهنية في مصر، بالتعاون بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية.

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، اجتماعًا تمهيديًا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة في برنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

وفي ملف النقل، تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم القُطُس.