التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب تأخر تقرير لجنة الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه بمؤسسات الدولة

عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة روان النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه الذين يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

وأوضحت النائبة أن القرار الصادر في 18 أغسطس 2021 نص على تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تختص بدراسة آليات الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل مؤسسات الدولة، والجامعات الحكومية والأهلية الجديدة التي تعاني نقصًا في العديد من التخصصات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت روان النحاس إلى أن القرار ألزم اللجنة بإعداد تقرير شامل بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ خلال شهرين فقط من تاريخ صدوره، على أن يتم عرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إلا أن المدة امتدت لأكثر من 50 شهرًا دون صدور التقرير حتى الآن.

وتساءلت النائبة قائلة: «هل يُعقل أن تمتد مدة إعداد تقرير شهرين إلى أكثر من أربع سنوات؟»، مؤكدة أن هذا التأخير يمثل إهدارًا واضحًا للوقت والطاقات.

وأكدت عضو مجلس النواب أن خيرة شباب مصر من الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو يعانون البطالة، في الوقت الذي تعلن فيه الدولة سعيها إلى تحديث الجهاز الإداري وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي.

وشددت روان النحاس على أن تهميش العقول الأعلى تأهيلًا يتعارض مع خطط التنمية الشاملة، مطالبة الحكومة بسرعة توضيح مصير اللجنة، ومتى سيتم الانتهاء من التقرير وتنفيذ توصياته على أرض الواقع.

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالتأكيد على أن الاستثمار في البشر هو الهدف والوسيلة، وأن الوقت قد حان لوضع الكفاءات العلمية في مكانها الصحيح، بما يخدم الدولة ويحقق الاستفادة القصوى من مواردها البشرية.

