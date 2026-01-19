نائبة: الرئيس السيسي يقود معركة تجديد الخطاب الديني لبناء وعي الإنسان

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تجديد الخطاب الديني تمثل حجر الأساس في معركة الوعي التي تخوضها الدولة المصرية لمواجهة الفكر المتطرف، وحماية المجتمع من محاولات استغلال الدين لتحقيق أهداف هدامة.

وقالت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن رؤية الرئيس السيسي تنطلق من فهم عميق لطبيعة التحديات التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن إنقاذ الدين من براثن التطرف هو ضرورة وطنية لحماية الشباب، وترسيخ قيم الوسطية، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي

وأضافت أن دعوة الرئيس إلى اضطلاع العلماء والدعاة بدورهم الحقيقي، خاصة عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية مخاطبة الأجيال الجديدة بلغة العصر، وبخطاب ديني مستنير يعزز قيم البناء والانتماء ويحاصر الأفكار المتشددة.

وشددت النائبة هند رشاد على أن اهتمام الدولة بتأهيل الدعاة علميًا وثقافيًا، وتوفير بيئة كريمة لهم، إلى جانب تطوير دور المساجد كمراكز دينية وتربوية وخدمية، يؤكد أن مواجهة التطرف تتم بمنهج شامل يجمع بين الفكر الصحيح والرعاية المؤسسية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم نموذجًا فريدًا في تجديد الخطاب الديني يقوم على احترام ثوابت الدين، وصون الأوطان، وبناء إنسان واعٍ قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.