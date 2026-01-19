قاضي قضاة فلسطين: موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي مثّل سدا منيعا أمام محاولات التهجير

أعرب الدكتور محمود صدقي الهباش، قاضي القضاة ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، في كلمته بالمؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن بالغ تقديره لتنظيم هذا المؤتمر، مثمنًا الدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، موجهًا تحية خاصة من فلسطين إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا ومؤسساتٍ وطنيةً ودينية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مصر كانت، ولا تزال، الحاضنة الأمينة للقضية الفلسطينية على مدار أكثر من سبعين عامًا، مشددًا على أن الموقف المصري الصارم والحاسم خلال العامين الأخيرين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثّل سدًّا منيعًا أمام محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وعبّر عن تطابق كامل بين الموقف المصري والموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي في رفض التهجير والدفاع عن الحقوق المشروعة.

قاضي قضاة فلسطين: هناك استهداف مباشر للأمة جمعاء وفي مقدمتها المسجد الأقصى

وأشار قاضي القضاة إلى أن ما تتعرض له فلسطين اليوم ليس حربًا على الشعب الفلسطيني وحده، وإنما استهداف مباشر للأمة العربية والإسلامية جمعاء، موضحًا أن المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، تمثل جوهر هذا الاستهداف، باعتبارها رمزًا دينيًّا وحضاريًّا وإنسانيًّا يخص الأمة بأسرها، وأن العدوان طال الإنسان والحجر والشجر، والقيم الحضارية والإنسانية على السواء.

وأكد الدكتور محمود الهباش أن الشعب الفلسطيني، رغم قسوة العدوان، باقٍ ومرابط في أرض الإسراء والمعراج، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ثابت على أرضه ومقدساته، مطمئنًا الأمة بأن هذا الثبات نابع من إيمان راسخ بعدالة القضية، ويقين بوعد الله، معربًا عن أمله وثقته في أن تنعم الأمة الإسلامية بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك فاتحين ومنتصرين، بإذن الله.