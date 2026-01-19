قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدوم مونتاج على صدى البلد
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

قاضي قضاة فلسطين: موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي مثّل سدا منيعا أمام محاولات التهجير

قاضي قضاة فلسطين
قاضي قضاة فلسطين
أحمد سعيد

أعرب الدكتور محمود صدقي الهباش، قاضي القضاة ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، في كلمته بالمؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن بالغ تقديره لتنظيم هذا المؤتمر، مثمنًا الدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، موجهًا تحية خاصة من فلسطين إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا ومؤسساتٍ وطنيةً ودينية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مصر كانت، ولا تزال، الحاضنة الأمينة للقضية الفلسطينية على مدار أكثر من سبعين عامًا، مشددًا على أن الموقف المصري الصارم والحاسم خلال العامين الأخيرين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثّل سدًّا منيعًا أمام محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وعبّر عن تطابق كامل بين الموقف المصري والموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي في رفض التهجير والدفاع عن الحقوق المشروعة.

قاضي قضاة فلسطين: هناك استهداف مباشر للأمة جمعاء وفي مقدمتها المسجد الأقصى

وأشار قاضي القضاة إلى أن ما تتعرض له فلسطين اليوم ليس حربًا على الشعب الفلسطيني وحده، وإنما استهداف مباشر للأمة العربية والإسلامية جمعاء، موضحًا أن المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، تمثل جوهر هذا الاستهداف، باعتبارها رمزًا دينيًّا وحضاريًّا وإنسانيًّا يخص الأمة بأسرها، وأن العدوان طال الإنسان والحجر والشجر، والقيم الحضارية والإنسانية على السواء.

وأكد الدكتور محمود الهباش أن الشعب الفلسطيني، رغم قسوة العدوان، باقٍ ومرابط في أرض الإسراء والمعراج، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ثابت على أرضه ومقدساته، مطمئنًا الأمة بأن هذا الثبات نابع من إيمان راسخ بعدالة القضية، ويقين بوعد الله، معربًا عن أمله وثقته في أن تنعم الأمة الإسلامية بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك فاتحين ومنتصرين، بإذن الله.

قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود صدقي الهباش السيسي المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامية

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

فادية عبد الغني

فادية عبد الغني تكشف سبب غيابها عن الفن لمدة 5 سنوات

كتاب فلسفة الرأي العام والدعاية في العصر الرقمي

"فلسفة الرأي العام والدعاية في العصر الرقمي".. كتاب جديد يكشف آليات التأثير في زمن الخوارزميات

رانيا منصور وابنتها

رانيا منصور تخطف الأنظار بصورة جديدة برفقة ابنتها من داخل مسجد تاريخي

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

