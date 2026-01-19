قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره

الشيخ محمد صديق المنشاوي
الشيخ محمد صديق المنشاوي

ناشدت الدكتورة فادية المنشاوي، ابنة الشيخ محمد صديق المنشاوي، وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالبحث عن مصاحف والدها الموجودة بالمجلس، قائلة "هناك 3 مصاحف لوالدي الشيخ المنشاوي وأتمنى أن يتم البحث عنها وإخراجها لمحبيه وجمهوره".

ابنة الشيخ المنشاوي تناشد الأوقاف بالبحث عن مصاحف والدها بالوزارة

وقدمت ابنة الشيخ محمد صديق المنشاوي، في تصريح لها، الشكر إلى المسئولين على جهودهم لإخراج هذه المصاحف، قائلة "هذه الكنوز نتمنى إخراجها لمحبيه وجمهوره ليسعد ويستمتع بها الملايين".

وكانت وجهت أسرة الشيخ القارئ محمد الصديق المنشاوي، الشكر إلى مسئولي وزارة الأوقاف وللقائمين على برنامج دولة التلاوة، بعد تكريم اسمه خلال إحدى حلقات البرنامج.

برنامج دولة التلاوة يحتفي بـ الشيخ محمد صديق المنشاوي

وكان برنامج "دولة التلاوة" سلط الضوء على حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد أعظم قراء القرآن في مصر والعالم العربي وذلك في تقرير صوتي من تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

رحلة الشيخ المنشاوي مع القرآن

ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي في 1920 في قرية البواريك بمحافظة سوهاج، وبدأ حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ليحفظه كاملاً قبل أن يُكمل الحادية عشرة من عمره.

بدأت تلاواته أمام الجمهور في عام 1952 في إحدى ليالي سوهاج، ليبدأ بعدها مسيرته التي شهدت إشادات واسعة من العلماء، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

يشارك في المسابقة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء مصر، وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من كبار علماء الأزهر والقُراء المميزين.

تصل قيمة جوائز البرنامج إلى 3.5 مليون جنيه، مع تكريم الفائزين بتسجيل المصحف الشريف بصوتهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى إمامة المصلين في رمضان المقبل.

يهدف البرنامج إلى اكتشاف وتكريم المواهب القرآنية الجديدة وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي.

