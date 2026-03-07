قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حماية المستهلك: حملة رقابية على الأسواق في بولاق الدكرور وناهيا لضبط الأسعار

حماية المستهلك
حماية المستهلك
محمد صبيح

 قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مفاجئة وموسعة على الأسواق بمنطقتي بولاق الدكرور وناهيا، بمحافظة الجيزة، يرافقه مأمورو الضبط القضائي بالجهاز، وذلك لمتابعة حالة الأسواق ميدانيا ، والتأكد من الوفرة والإتاحة السلعية والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية الجارية، بما يرسخ الانضباط الكامل داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين .


تأتي هذه التحركات الرقابية المكثفة في ظل توجيهات حاسمة من القيادة السياسية بضرورة التصدي لكافة صور استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسواق، خاصة بعد التأكيدات الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصادية أو الأوضاع الإقليمية لرفع الأسعار أو التلاعب بها، مع توجيه الحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين أو استغلال احتياجاتهم الأساسية. 

وشدّد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة حاضرة بقوة في الأسواق لضمان عدم استغلال أي طرف للظروف الإقتصادية علي الساحة الإقليمية، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في الحملات المفاجئة واليومية لرصد المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، موضحًا أن أي مخالفة ستواجه إجراءات قانونية صارمة وفورية.


وشملت الجولة المرور على عددٍ من أسواق الخضروات والفاكهة ومحال بيع الطيور، فضلًا عن مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعددٍ من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، فضلًا عن متابعة انتظام حركة البيع وتوافر السلع للمواطنين.
 

وشدد ابراهيم السجيني،على مختلف البائعين والتجار بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال الظروف الراهنة في تحريك أسعار السلع دون مبرر، لا سيما السلع الأساسية والإستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، مُشددًا على أن أي ممارسات من هذا القبيل ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.


وحرص رئيس الجهاز على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار و إتاحتها بالأسواق، حيث أشار عدد منهم إلى وجود استقرار في أسعار بعض السلع مقارنة بالفترات السابقة، فيما طالب آخرون باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان ترسيخ الانضباط الكامل داخل الأسواق، وأكد رئيس الجهاز أن الدولة حاضرة بقوة في متابعة الأسواق ميدانيًا، ولن تتهاون مع أي ممارسات سلبية تمس حقوق المستهلكين أو تستهدف التلاعب بالأسعار، مشددًا على أن كافة الأجهزة الرقابية مستمرة في تواجدها الميداني.

وأسفرت الجولة عن ضبط "7 قضايا" تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن ، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وعلى الفور وجه رئيس الجهاز بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.


وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، وأن الدولة عازمة على التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.

تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق استقرار الأسعار إبراهيم السجيني حملة رقابية مفاجئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

الشيخ السيد سعيد

في ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن سلطان المقارئ الشيخ السيد سعيد

د. محمد مختار جمعة

مختار جمعة: الدعاء جوهر العبادة واستجابته تتحقق عبر 3 عطايا ربانية

«ملتقى الأزهر بلغة الإشارة» يتناول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

«ملتقى الأزهر بلغة الإشارة» يتناول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

بالصور

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد