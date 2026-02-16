حماية المستهلك يُكثّف حملاته وجولاته بالقاهرة والجيزة لضمان توافر السلع بالأسواق

كثّف جهاز حماية المستهلك تواجده الميداني بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، من خلال تنفيذ جولات موسعة وحملات رقابية، شملت مناطق عدة (عين شمس / المرج / المطرية / الوراق / إمبابة / العمرانية).

وتستهدف هذه التحركات متابعة حالة الأسواق والاطمئنان على وفرة وإتاحة السلع بالكميات المناسبة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات سعرية غير مبررة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وشملت الحملات المرور المكثف على الأسواق الشعبية والمناطق ذات الكثافة العالية التي تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم. وقد تم خلال هذه الحملات التفتيش على الأنشطة التجارية، والتأكد من صلاحية وجودة السلع المتداولة ومطابقتها للاشتراطات، بالإضافة إلى مراجعة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وضمان البيع وفق الأسعار المعلنة دون أي مغالاة أو استغلال للطلب المتزايد، مع رصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، شدّد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الرقابة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق المواطنين وإحكام السيطرة على الأسواق، موجّهًا بالاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على مختلف منافذ البيع، الأسواق، والسلاسل التجارية، فضلاً عن متابعة الأنشطة عبر المتاجر الإلكترونية، مع التأكد من الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار وعدم المغالاة فيها، والتصدي الفوري والحاسم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب أو تضليل المستهلكين.

وأكد ضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب أو تضليل المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين خلال شهر رمضان المُعظم.

في سياق متصل، وجّه رئيس جهاز حماية المستهلك، الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي برفع درجة الجاهزية الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ونوعية بكافة المحافظات، لضمان انضباط الأسواق والتعامل الفوري مع أية مخالفات تمس حقوق المستهلكين.

وشدّد على أن الجهاز لن يتهاون في إحالة أية مخالفات جسيمة للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكّدًا أن ضبط الأسواق وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة على رأس أولويات الجهاز، بما يسهم في تحقيق بيئة تجارية منضبطة ومستقرة تحمي حقوق المستهلك وتدعم التجار الملتزمين بالقانون.

وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الدولة نظمت سلسلة معارض "أهلاً رمضان" للسلع الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية، وهي تقدم تخفيضات تصل إلى 30% وتشمل كافة السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم، مُطمأنًا المواطنين بتوافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالكميات الكافية لتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المُعظم، مشدّدًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان وصول السلع إليهم بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتعامل الحاسم مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لتعطيل التداول الطبيعي للسلع.

وفي هذا الإطار، أكد "السجيني" أهمية الالتزام بأنماط الاستهلاك الرشيد وتجنب أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق، وعلى رأسها التخزين المفرط دون مبرر، لما يمثله من ضغط غير مبرر على سلاسل الإمداد ويؤثر على الأسعار، مؤكدًا حرص الجهاز على ضمان الوفرة لجميع المواطنين وتوفير السلع بالكميات المناسبة خلال الشهر الكريم.