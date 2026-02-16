قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حماية المستهلك يُكثّف حملاته وجولاته بالقاهرة والجيزة لضمان توافر السلع بالأسواق

حماية السمتهلك
حماية السمتهلك
محمد صبيح

كثّف جهاز حماية المستهلك تواجده الميداني بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، من خلال تنفيذ جولات موسعة وحملات رقابية، شملت مناطق عدة (عين شمس / المرج / المطرية / الوراق / إمبابة / العمرانية).

وتستهدف هذه التحركات متابعة حالة الأسواق والاطمئنان على وفرة وإتاحة السلع بالكميات المناسبة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات سعرية غير مبررة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وشملت الحملات المرور المكثف على الأسواق الشعبية والمناطق ذات الكثافة العالية التي تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم. وقد تم خلال هذه الحملات التفتيش على الأنشطة التجارية، والتأكد من صلاحية وجودة السلع المتداولة ومطابقتها للاشتراطات، بالإضافة إلى مراجعة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وضمان البيع وفق الأسعار المعلنة دون أي مغالاة أو استغلال للطلب المتزايد، مع رصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، شدّد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الرقابة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق المواطنين وإحكام السيطرة على الأسواق، موجّهًا بالاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على مختلف منافذ البيع، الأسواق، والسلاسل التجارية، فضلاً عن متابعة الأنشطة عبر المتاجر الإلكترونية، مع التأكد من الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار وعدم المغالاة فيها، والتصدي الفوري والحاسم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب أو تضليل المستهلكين.

وأكد ضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب أو تضليل المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين خلال شهر رمضان المُعظم.

في سياق متصل، وجّه رئيس جهاز حماية المستهلك، الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي برفع درجة الجاهزية الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ونوعية بكافة المحافظات، لضمان انضباط الأسواق والتعامل الفوري مع أية مخالفات تمس حقوق المستهلكين.

وشدّد على أن الجهاز لن يتهاون في إحالة أية مخالفات جسيمة للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكّدًا أن ضبط الأسواق وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة على رأس أولويات الجهاز، بما يسهم في تحقيق بيئة تجارية منضبطة ومستقرة تحمي حقوق المستهلك وتدعم التجار الملتزمين بالقانون.

وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الدولة نظمت سلسلة معارض "أهلاً رمضان" للسلع الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية، وهي تقدم تخفيضات تصل إلى 30% وتشمل كافة السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم، مُطمأنًا المواطنين بتوافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالكميات الكافية لتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المُعظم، مشدّدًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان وصول السلع إليهم بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتعامل الحاسم مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لتعطيل التداول الطبيعي للسلع.

وفي هذا الإطار، أكد "السجيني" أهمية الالتزام بأنماط الاستهلاك الرشيد وتجنب أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق، وعلى رأسها التخزين المفرط دون مبرر، لما يمثله من ضغط غير مبرر على سلاسل الإمداد ويؤثر على الأسعار، مؤكدًا حرص الجهاز على ضمان الوفرة لجميع المواطنين وتوفير السلع بالكميات المناسبة خلال الشهر الكريم.

القيادة السياسية السلع الأساسية تشديد الرقابة الأسواق الشعبية الحملات المرور المكثف على الأسواق جهاز حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية

قيادي في حركة جيش تحرير السودان: الهدف الأول والأخير للدعم السريع نهب ممتلكات المواطنين

البرلمان

أهمية منصب المحافظ وتفاصيل مهمة حول مشروع قانون الإدارة المحلية.. وكيل محلية النواب يكشف

فرج عبدالله

مصر تسعى لتعظيم كفاءة الإنفاق وجذب الاستثمارات مع إطلاق حزمة اجتماعية داعمة للمواطنين

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد