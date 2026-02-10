قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
استقلال الصحافة مهنئة ضياء رشوان بوزارة الإعلام : تاريخه يشهد بعطاء متواصل
حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم
البنك المركزي يحسم الفائدة الخميس المقبل .. وهذه توقعات الاجتماع
مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
عقوبات صارمة ضد المخالفات المهددة لسلامة المواطنين بقانون حماية المستهلك

حسن رضوان

أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على فرض عقوبات رادعة على كل مخالفة تؤثر على سلامة المستهلكين، بما يشمل الإصابات الخطيرة أو الأمراض المزمنة أو الوفاة.

وبحسب القانون، أي مخالفة تؤدي إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مستعصٍ أو إدمان تُعاقب بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة أيهما أكبر، مع إمكانية تخفيض العقوبة لمدة سنة واحدة في بعض الحالات وفق المادة 17 من قانون العقوبات.

إلزام المورد برد قيمة المنتج للمستهلك

وفي حال تسبب المخالفة في وفاة شخص أو أكثر، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليونَي جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة أيهما أكبر.

وينص القانون على إلزام المورد برد قيمة المنتج للمستهلك عند استحقاقه الاسترداد، ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بنفس العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة، على أن يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الغرامات والتعويضات.

كما يشترط القانون نشر الأحكام الصادرة بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ومواقع إلكترونية لمدة ثلاث سنوات، مع إلزام المحكمة بتزويد الجهاز الرسمي المعني بالصور الرسمية للأحكام دون أي رسوم إضافية.

ويحظر القانون تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءاتها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة 13 إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، في خطوة لتعزيز الرقابة الرسمية وضمان حماية المستهلكين.

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

الفنان محمود حجازي

لازم أتكلم.. أول تعليق من محمود حجازي بعد إخلاء سبيله "خاص"

دارين حداد

دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

الفيشاوي

الفيشاوي يستعرض عضلاته في صالات الجيم

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

