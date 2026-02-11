قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقسام داخل إدارة الأهلي بسبب أسامة هلال .. تفاصيل
الأسطول الخفي .. حيلة أمريكية للضغط على إيران قبل الجولة الثانية من المفاوضات
خبير لوائح رياضية يدعو جوهر نبيل لتطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية
حسام حسن يشكر أشرف صبحي على ما قدّمه خلال عمله وزيرًا للرياضة.. ماذا قال؟
أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور
ولا في خيالنا .. أحمد دياب يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري
«ما تشمّمني طعم الجمهور تاني»| شوبير: أعيدوا المباريات لملعبها الطبيعي.. والمُشجّع أولاً
تفاصيل إعارة بلال عطية لـ «ريال راسينج» الإسباني .. وشروط الموسم المقبل
أزمة أمريكية بسبب السوشيال الميديا.. حذف منشور لنائب «ترامب» يعترف بإبادة الأرمن
الولايات المتحدة تعتزم إرسال 200 جندي لتدريب الجيش النيجيري
إطلاق «ماك بوك برو» بمعالج M5 في مارس يمهّد الطريق لنسخة M6 OLED هذا العام

ماك بوك برو
ماك بوك برو
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac نقلًا عن تقرير للصحفي مارك جورمان في نشرة Power On على بلومبرج أن أبل تستعد لإطلاق تحديث جديد لأجهزة ماك بوك برو المزودة بشرائح M5 Pro و M5 Max خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 مارس، في خطوة توصف بأنها ترقية للمواصفات أكثر من كونها إعادة تصميم شاملة.​

سجل أبل مع تحديثات ماك بوك برو السريعة

أوضحت 9to5Mac أن أبل سبق لها أن قدمت نموذجًا مشابهًا في 2023، عندما كشفت عن ماك بوك برو بمعالجات M2 Pro وM2 Max في يناير، ثم عادت بعد تسعة أشهر فقط لتعلن عن طرازات M3 Pro و M3 Max في أكتوبر من العام نفسه، مستفيدة من جاهزية تقنية تصنيع الشرائح الجديدة آنذاك.​

أشارت المنصة إلى أن هذا التاريخ القريب يجعل فكرة طرح جيلين من ماك بوك برو في عام واحد عام 2026 أمرًا واردًا، بحيث يكون تحديث M5 في مارس بمثابة خطوة انتقالية تسبق إطلاق نسخة أكبر من حيث التغيير في نهاية العام.​

M5 الآن و M6 OLED لاحقًا

أكد التقرير أن السيناريو المرجح هو أن يكون ماك بوك برو بمعالج M5 Pro تحديثًا “ضروريًا لكن متحفظًا”، يركّز على تحسين الأداء والاستقرار دون تغيير كبير في التصميم الخارجي أو نوع الشاشة، بما يحافظ على سلاسة خط الإنتاج ويمنح المحترفين خيار الترقية إلى أحدث معالج متاح.​

أوضحت 9to5Mac أن هذا التحديث المبكر يترك مساحة زمنية كافية لإطلاق ماك بوك برو جديد في أواخر 2026 بمعالج M6 Pro وتصميم محدث، يشمل – وفق الشائعات – شاشة OLED بدلًا من شاشات Mini‑LED الحالية، مع تصميم أنحف ودعم منتظر للمس على الشاشة لأول مرة في سلسلة ماك بوك برو.​

إستراتيجية تسعير محتملة

أشارت المنصة إلى أن أحد الأسباب التي قد تدفع أبل لإطلاق نسختي M5 وM6 من ماك بوك برو في العام نفسه هو التسعير، إذ يرجّح التقرير أن يأتي ماك بوك برو بمعالج M6 Pro وتصميم OLED بسعر أعلى باعتباره فئة “فوق مميزة”، بينما تبقى طرازات M5 Pro في الخط كخيار أقل تكلفة.​

أكد التقرير أن هذا السيناريو يسمح لأبل بجذب المستخدمين الذين يشترون ماك بوك برو بمعالج M5 في مارس دون أن يشعروا بأن أجهزتهم فقدت قيمتها سريعًا، مع إتاحة خيار أعلى سعرًا لاحقًا في العام لمن يريد أحدث تصميم وشاشة OLED ودعم اللمس.​

شرط مهم لبقاء حلم M6 OLED هذا العام

أوضحت 9to5Mac أن استمرار “حلم” ماك بوك برو بمعالج M6 وشاشة OLED في 2026 يعتمد على التزام أبل بالجدول الزمني المتوقع لإطلاق طرازات M5 في أوائل مارس، إذ إن أي تأخير كبير حتى منتصف العام قد يجعل من الصعب منطقياً تقديم جيل جديد تمامًا قبل نهاية 2026.​

أشارت المنصة إلى أن طرح ماك بوك برو M5 في الموعد المرجح سيجعل عام 2026 شبيهًا بعام 2023 من حيث عدد التحديثات، مع توزيع الأدوار بين تحديث مبكر يركز على استقرار الأداء، وتحديث لاحق أكبر يمثل قفزة في تصميم العتاد ونوعية الشاشة.

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة

تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

