أبل تجهز حزمة تحديثات لأجهزة ماك بوك وآيباد وآيفون 17e

كشفت منصة Ars Technica أن أبل تستعد لإطلاق حزمة واسعة من التحديثات العتادية خلال الفترة القصيرة المقبلة، تشمل إصدارًا جديدًا من هاتف آيفون 17e، إلى جانب تحديثات لأجهزة ماك بوك برو عالية الأداء وآيباد وآيباد آير، مع خطط لاحقة لتحديث أجهزة ماك ستوديو وماك ميني وشاشة Studio Display وآيباد ميني في وقت لاحق من العام.​

آيفون 17e بمعالج A19 ودعم MagSafe بنفس السعر

أوضحت Ars Technica أن أبل تخطط لتحديث هاتفها الاقتصادي آيفون 16e بإصدار جديد يحمل اسم آيفون 17e، مع الاعتماد على معالج A19 نفسه المستخدم في سلسلة آيفون 17 الرئيسية، إلى جانب إضافة دعم الشحن المغناطيسي MagSafe لأول مرة في هذه الفئة.​

أشارت المنصة إلى أن آيفون 17e سيحتفظ بكاميرا خلفية واحدة فقط وشاشة تحتفظ بالنتوء التقليدي دون ميزة Dynamic Island، لكنه سيطرح في الأسواق بالسعر نفسه تقريبًا البالغ 599 دولارًا، ما يجعله خيار الدخول الأرخص لعائلة آيفون 17 في ظل ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين عالميًا.​

ترقية ماك بوك برو إلى شرائح M5 Pro وM5 Max

أكد التقرير أن أبل تتهيأ لاستبدال طرازات ماك بوك برو الحالية المزودة بشرائح M4 Pro وM4 Max بنسخ جديدة تعمل بشرائح M5 Pro وM5 Max، مع الحفاظ على التصميم نفسه المعتمد منذ الجيل الذي قدم شرائح M1 Pro وM1 Max في 2021، دون تغييرات كبيرة في الشكل الخارجي أو المنافذ.​

أوضحت Ars Technica أن مؤشرات قرب الإطلاق ظهرت في الفترة الماضية مع زيادة فترات شحن طرازات ماك بوك برو الحالية، وهو ما يحدث عادة عندما تبدأ أبل في تقليل إنتاج الجيل القديم تمهيدًا لتقديم جيل محدّث من العتاد.​

آيباد أساسي بمعالج A18 ودعم Apple Intelligence

أشارت المنصة إلى أن أبل تستعد أيضًا لتحديث جهاز الآيباد الأساسي بسعر 349 دولارًا، عبر الانتقال من معالج A16 الحالي إلى معالج A18 الأحدث الذي ظهر لأول مرة مع سلسلة آيفون 16، مع توقع رفع الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت لدعم منظومة Apple Intelligence للذكاء الاصطناعي لأول مرة على هذا الجهاز.​

أكد التقرير أن هذا التحديث يكتفي بتغيير المعالج دون تعديل كبير في التصميم أو الشاشة، لكنه يعتبر مهمًا لأن الآيباد بمعالج A16 كان من بين الأجهزة القليلة التي طرحتها أبل في 2025 بدون دعم Apple Intelligence، فيما يتجه الإصدار الجديد لتوحيد قدرات الذكاء الاصطناعي عبر مزيد من أجهزة الشركة.​

آيباد آير بمعالج M4

أوضحت Ars Technica أن أبل تعمل كذلك على تحديث آيباد آير عبر الانتقال من شريحة M3 الحالية إلى شريحة M4، وهي الشريحة نفسها التي تقدمها الشركة في آيباد برو الأحدث، ما يمنح آيباد آير دفعة في الأداء مع إبقائه أقل كلفة من فئة برو.

أشارت المنصة إلى أن هذا التحديث يندرج تحت سياسة “تحديث المعالج فقط” للحفاظ على حيوية المنتج في السوق، بينما تعمل أبل على تحديثات أكبر مستقبلية قد تشمل تصميمًا جديدًا أو شاشة أفضل، من بينها اعتماد لوحات OLED في بعض طرازات آيباد مثل آيباد ميني المتوقع تحديثه في وقت لاحق من العام.