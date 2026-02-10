قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تجهز حزمة تحديثات لأجهزة ماك بوك وآيباد وآيفون 17e

أبل
أبل
احمد الشريف

كشفت منصة Ars Technica أن أبل تستعد لإطلاق حزمة واسعة من التحديثات العتادية خلال الفترة القصيرة المقبلة، تشمل إصدارًا جديدًا من هاتف آيفون 17e، إلى جانب تحديثات لأجهزة ماك بوك برو عالية الأداء وآيباد وآيباد آير، مع خطط لاحقة لتحديث أجهزة ماك ستوديو وماك ميني وشاشة Studio Display وآيباد ميني في وقت لاحق من العام.​

آيفون 17e بمعالج A19 ودعم MagSafe بنفس السعر

أوضحت Ars Technica أن أبل تخطط لتحديث هاتفها الاقتصادي آيفون 16e بإصدار جديد يحمل اسم آيفون 17e، مع الاعتماد على معالج A19 نفسه المستخدم في سلسلة آيفون 17 الرئيسية، إلى جانب إضافة دعم الشحن المغناطيسي MagSafe لأول مرة في هذه الفئة.​

أشارت المنصة إلى أن آيفون 17e سيحتفظ بكاميرا خلفية واحدة فقط وشاشة تحتفظ بالنتوء التقليدي دون ميزة Dynamic Island، لكنه سيطرح في الأسواق بالسعر نفسه تقريبًا البالغ 599 دولارًا، ما يجعله خيار الدخول الأرخص لعائلة آيفون 17 في ظل ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين عالميًا.​

ترقية ماك بوك برو إلى شرائح M5 Pro وM5 Max

أكد التقرير أن أبل تتهيأ لاستبدال طرازات ماك بوك برو الحالية المزودة بشرائح M4 Pro وM4 Max بنسخ جديدة تعمل بشرائح M5 Pro وM5 Max، مع الحفاظ على التصميم نفسه المعتمد منذ الجيل الذي قدم شرائح M1 Pro وM1 Max في 2021، دون تغييرات كبيرة في الشكل الخارجي أو المنافذ.​

أوضحت Ars Technica أن مؤشرات قرب الإطلاق ظهرت في الفترة الماضية مع زيادة فترات شحن طرازات ماك بوك برو الحالية، وهو ما يحدث عادة عندما تبدأ أبل في تقليل إنتاج الجيل القديم تمهيدًا لتقديم جيل محدّث من العتاد.​

آيباد أساسي بمعالج A18 ودعم Apple Intelligence

أشارت المنصة إلى أن أبل تستعد أيضًا لتحديث جهاز الآيباد الأساسي بسعر 349 دولارًا، عبر الانتقال من معالج A16 الحالي إلى معالج A18 الأحدث الذي ظهر لأول مرة مع سلسلة آيفون 16، مع توقع رفع الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت لدعم منظومة Apple Intelligence للذكاء الاصطناعي لأول مرة على هذا الجهاز.​

أكد التقرير أن هذا التحديث يكتفي بتغيير المعالج دون تعديل كبير في التصميم أو الشاشة، لكنه يعتبر مهمًا لأن الآيباد بمعالج A16 كان من بين الأجهزة القليلة التي طرحتها أبل في 2025 بدون دعم Apple Intelligence، فيما يتجه الإصدار الجديد لتوحيد قدرات الذكاء الاصطناعي عبر مزيد من أجهزة الشركة.​

آيباد آير بمعالج M4 

أوضحت Ars Technica أن أبل تعمل كذلك على تحديث آيباد آير عبر الانتقال من شريحة M3 الحالية إلى شريحة M4، وهي الشريحة نفسها التي تقدمها الشركة في آيباد برو الأحدث، ما يمنح آيباد آير دفعة في الأداء مع إبقائه أقل كلفة من فئة برو.

أشارت المنصة إلى أن هذا التحديث يندرج تحت سياسة “تحديث المعالج فقط” للحفاظ على حيوية المنتج في السوق، بينما تعمل أبل على تحديثات أكبر مستقبلية قد تشمل تصميمًا جديدًا أو شاشة أفضل، من بينها اعتماد لوحات OLED في بعض طرازات آيباد مثل آيباد ميني المتوقع تحديثه في وقت لاحق من العام.

أبل هاتف آيفون 17e آيفون 17e ماك بوك ماك بوك برو ماك ميني Dynamic Island

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز الانعزال الاجتماعي بدعوى السلام النفسي؟.. أمين الإفتاء يجيب

الجنة

للصائمين فقط.. الإفتاء توضح الحكمة من اختصاص باب الصيام باسم الريان

دار الإفتاء

الإفتاء توضح كيفية صلاة الجنازة وأفضل دعاء للميت.. تفاصيل

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد