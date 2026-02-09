أبل تجهز لإطلاق آيباد وآيباد آير جديدين بشرائح أسرع

كشفت منصة 9to5Mac أن أبل تستعد لإطلاق إصدارين جديدين من أجهزة آيباد خلال الفترة القادمة في مطلع العام، وهما آيباد من الفئة الأساسية و آيباد آير، مع التركيز على تحديث المعالجات الداخلية دون تغييرات كبيرة في بقية المواصفات.

شرائح A18 وM4 تدعم الجيل الجديد

أوضحت 9to5Mac أن أبل تعتزم تزويد آيباد الأساسي الجديد بشريحة A18 بدلًا من A16 الحالية، بينما يحصل آيباد آير على ترقية من شريحة M3 إلى شريحة M4، وهي المعالجات نفسها المستخدمة في بعض أجهزة ماك الحديثة والمصممة لتحسين الأداء واستهلاك الطاقة.

أشارت المنصة إلى أن ترقية آيباد الأساسي إلى A18 ستسمح بدعم ميزات “Apple Intelligence” لأول مرة على هذا الجهاز، وهي حزمة من قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأبل تتضمن نسخة مطورة من المساعد الصوتي سيري، والمتوقع قدومها مع تحديث iOS 26.4.

تصميم بلا تغييرات ومزايا مفقودة

أكد التقرير أن أجهزة آيباد وآيباد آير الجديدة لن تحصل على أي تغيير في التصميم الخارجي، حيث يحتفظ آيباد آير بالشكل نفسه المعتمد منذ 2020، كما يستمر آيباد الأساسي على تصميم 2022 دون تعديلات تذكر.

أوضحت 9to5Mac أن آيباد آير لن يحصل في التحديث المرتقب على ميزات مثل تقنية Face ID للتعرف على الوجه أو شاشة ProMotion ذات معدل التحديث العالي، كما لن يحصل آيباد الأساسي على شاشة “مغلّفة” بالكامل تقلل الانعكاسات، على الأقل في هذه الدورة التحديثية.

توقعات بتوحيد شرائح الاتصال N1 مع باقي الأجهزة

أشارت المنصة إلى أن تسريبات أخرى رجحت أن يحصل كل من آيباد وآيباد آير على شريحة N1 الجديدة، وهي شريحة مخصصة لإدارة الاتصالات اللاسلكية والمستشعرات، وتستخدمها أبل بالفعل في عدد من أجهزتها الحديثة، ما يساعد على توحيد البنية التقنية بين مختلف منتجات الشركة.