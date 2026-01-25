أبل تستعد للاستعانة بإنتل لتصنيع شرائح آيفون المستقبلية

أعاد المحلل جيف بو تأكيد توقعاته بأن أبل في طريقها للاستعانة بإنتل كشريك لتصنيع شرائح بعض طرازات آيفون المستقبلية بدل الاعتماد الكامل على TSMC كما هو الحال اليوم.

وبحسب مذكرة بحثية جديدة، يشير بو إلى أن لدى إنتل “خط طلبات قوي من عملاء خارجيين” لتقنية التصنيع 14A الخاصة بها، وهي عملية تصنيع ضمن فئة 1.4 نانومتر، وتشمل قائمة العملاء المستهدفين كلًا من آبل وAMD و Nvidia.

كان بو قد ذكر في تقرير سابق في ديسمبر أن إنتل ستبدأ إنتاج شرائح لطرز آيفون غير Pro اعتبارًا من 2028، على أن تكون هذه الشرائح من تصميم آبل لكنها مُصنَّعة في مصانع إنتل.

وفي مذكرته الأخيرة، يقول بو إنه يعيد التأكيد على توقعاته بفوز إنتل بطلبات شرائح Apple SP SoC – وهي على الأرجح شرائح مخصصة للهواتف – إلى جانب شرائح خوادم x86 لكل من Nvidia وAMD.

امتداد الشراكة المحتملة إلى شرائح عائلة Apple M

لا تقف التوقعات عند آيفون؛ إذ يشير التقرير إلى أن المحلل المعروف مينغ تشي كو سبق أن قال إن إنتل ستبدأ شحن “أدنى شرائح M” من آبل في أقرب وقت عام 2027.

ويفترض أن المقصود هو الطراز الأساسي من شريحة M7، المتوقع استخدامها في بعض نماذج iPad وMac المستقبلية ذات الفئة السعرية الأقل.​

بهذا السيناريو، ستواصل آبل تصميم شرائحها الخاصة لعائلة A (للآيفون) وM (للماك والآيباد) داخل الشركة، لكن جزءًا من الإنتاج سيتحوّل إلى مصانع إنتل بدل الاعتماد الحصري على TSMC، التي تنتج حاليًا معظم معالجات آبل المتقدمة على عمليات 3 نانومتر وما دون.

ليست عودة إلى معالجات إنتل التقليدية في الماك

يؤكد التقرير أن هذا الترتيب لا يعني عودة معالجات إنتل التقليدية إلى أجهزة ماك، ولا يعني أن آبل ستتخلى عن بنية Apple Silicon القائمة على تصميمات Arm.

الفارق الأساسي أن آبل ستظل مالكة لتصميم المعالجات (SoC)، بينما تصبح إنتل جزءًا من سلسلة التوريد بوصفها جهة تصنيع (Foundry) إلى جانب TSMC، في إطار محاولة إنتل توسيع نشاطها في سوق خدمات التصنيع للغير واجتذاب عملاء كبار مثل آبل.

يرى محللون أن هذه الخطوة، إذا اكتملت، قد تمنح آبل مرونة أكبر في الطاقة الإنتاجية والتسعير، وتمنح إنتل في المقابل دفعة قوية لطموحاتها في مجال مصانع الرقائق، بعد سنوات من التراجع أمام TSMC وسامسونج في سباق تقنيات التصنيع المتقدمة.