حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت
سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري
رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
طريقة عمل الفراخ بالشعرية والعدس بجبة
محمد القلاجي وأشرف سيف في الصدارة.. وخالد عطية يودع دولة التلاوة برسالة مؤثرة
ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل
الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يومًا دعماً لعملية نقل سجناء داعش
أبل تستعد للاستعانة بإنتل لتصنيع شرائح آيفون المستقبلية

احمد الشريف

أعاد المحلل جيف بو تأكيد توقعاته بأن أبل في طريقها للاستعانة بإنتل كشريك لتصنيع شرائح بعض طرازات آيفون المستقبلية بدل الاعتماد الكامل على TSMC كما هو الحال اليوم. 

وبحسب مذكرة بحثية جديدة، يشير بو إلى أن لدى إنتل “خط طلبات قوي من عملاء خارجيين” لتقنية التصنيع 14A الخاصة بها، وهي عملية تصنيع ضمن فئة 1.4 نانومتر، وتشمل قائمة العملاء المستهدفين كلًا من آبل وAMD و Nvidia.

كان بو قد ذكر في تقرير سابق في ديسمبر أن إنتل ستبدأ إنتاج شرائح لطرز آيفون غير Pro اعتبارًا من 2028، على أن تكون هذه الشرائح من تصميم آبل لكنها مُصنَّعة في مصانع إنتل. 

وفي مذكرته الأخيرة، يقول بو إنه يعيد التأكيد على توقعاته بفوز إنتل بطلبات شرائح Apple SP SoC – وهي على الأرجح شرائح مخصصة للهواتف – إلى جانب شرائح خوادم x86 لكل من Nvidia وAMD.

امتداد الشراكة المحتملة إلى شرائح عائلة Apple M

لا تقف التوقعات عند آيفون؛ إذ يشير التقرير إلى أن المحلل المعروف مينغ تشي كو سبق أن قال إن إنتل ستبدأ شحن “أدنى شرائح M” من آبل في أقرب وقت عام 2027. 

ويفترض أن المقصود هو الطراز الأساسي من شريحة M7، المتوقع استخدامها في بعض نماذج iPad وMac المستقبلية ذات الفئة السعرية الأقل.​

بهذا السيناريو، ستواصل آبل تصميم شرائحها الخاصة لعائلة A (للآيفون) وM (للماك والآيباد) داخل الشركة، لكن جزءًا من الإنتاج سيتحوّل إلى مصانع إنتل بدل الاعتماد الحصري على TSMC، التي تنتج حاليًا معظم معالجات آبل المتقدمة على عمليات 3 نانومتر وما دون.

ليست عودة إلى معالجات إنتل التقليدية في الماك

يؤكد التقرير أن هذا الترتيب لا يعني عودة معالجات إنتل التقليدية إلى أجهزة ماك، ولا يعني أن آبل ستتخلى عن بنية Apple Silicon القائمة على تصميمات Arm. 

الفارق الأساسي أن آبل ستظل مالكة لتصميم المعالجات (SoC)، بينما تصبح إنتل جزءًا من سلسلة التوريد بوصفها جهة تصنيع (Foundry) إلى جانب TSMC، في إطار محاولة إنتل توسيع نشاطها في سوق خدمات التصنيع للغير واجتذاب عملاء كبار مثل آبل.

يرى محللون أن هذه الخطوة، إذا اكتملت، قد تمنح آبل مرونة أكبر في الطاقة الإنتاجية والتسعير، وتمنح إنتل في المقابل دفعة قوية لطموحاتها في مجال مصانع الرقائق، بعد سنوات من التراجع أمام TSMC وسامسونج في سباق تقنيات التصنيع المتقدمة.

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

