أبل تتفوق على سامسونج في شحنات الهواتف لأول مرة منذ 14 عامًا في 2025

توقعت Counterpoint Research أن تشحن آبل نحو 243 مليون وحدة iPhone في 2025، متفوقة على سامسونج التي ستصل إلى 235 مليون وحدة، في أول مرة منذ 14 عامًا تنتقل فيها الصدارة إلى آبل.​

وأشارت الشركة البحثية إلى أن سلسلة iPhone 17 حققت نجاحًا كبيرًا، مع نمو شحنات آبل بنسبة 10% سنويًا، مدعومًا بطلب قوي في الصين والولايات المتحدة وأسواق ناشئة أخرى.​

سامسونج تحافظ على المركز الثاني رغم المنافسة الشديدة

حافظت سامسونج على حصة سوقية تبلغ 19% في الربع الثالث من 2025، بنمو 6% سنويًا، بفضل أداء قوي لسلسلة Galaxy Z وS وA في مناطق متعددة.​

وواجهت الشركة تحديات في الفئات المنخفضة والمتوسطة من المنافسين الصينيين، مع توقعات باستمرار قيادتها لسوق أندرويد رغم تراجع طفيف في الحصة العالمية إلى 18.7%.​

منافسون أندرويد يبرزون في الفئات المتوسطة والاقتصادية

حققت شاومي حصة 14% في الربع الثالث، بينما سجلت vivo وOPPO حوالي 9% و8% على التوالي، مع تركيز على الأسواق الناشئة والفئات الاقتصادية.​

وتشير توقعات IDC إلى نمو سوق الهواتف بنسبة 3.3% في 2025، مع دور بارز للعلامات الصينية في دعم الانتعاش، رغم ضغوط السلسلة التوريدية والمنافسة المتزايدة.​

توقعات 2026: نمو بطيء مع ضغوط الأسعار

تتوقع Counterpoint استمرار تفوق آبل حتى 2029، مدعومًا بإطلاق iPhone 17e الاقتصادي وهاتف قابل للطي، مع تحسينات على Siri وإعادة تصميم كاملة لـ iPhone في 2027.​

وفي المقابل، يتوقع تباطؤ نمو السوق في 2026 بنسبة أقل بسبب ارتفاع تكاليف المكونات، مع أداء أفضل لآبل وسامسونج بفضل سلاسل التوريد المتكاملة.​