قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تتفوق على سامسونج في شحنات الهواتف لأول مرة منذ 14 عامًا في 2025

آبل
آبل
احمد الشريف

توقعت Counterpoint Research أن تشحن آبل نحو 243 مليون وحدة iPhone في 2025، متفوقة على سامسونج التي ستصل إلى 235 مليون وحدة، في أول مرة منذ 14 عامًا تنتقل فيها الصدارة إلى آبل.​

وأشارت الشركة البحثية إلى أن سلسلة iPhone 17 حققت نجاحًا كبيرًا، مع نمو شحنات آبل بنسبة 10% سنويًا، مدعومًا بطلب قوي في الصين والولايات المتحدة وأسواق ناشئة أخرى.​

سامسونج تحافظ على المركز الثاني رغم المنافسة الشديدة

حافظت سامسونج على حصة سوقية تبلغ 19% في الربع الثالث من 2025، بنمو 6% سنويًا، بفضل أداء قوي لسلسلة Galaxy Z وS وA في مناطق متعددة.​

وواجهت الشركة تحديات في الفئات المنخفضة والمتوسطة من المنافسين الصينيين، مع توقعات باستمرار قيادتها لسوق أندرويد رغم تراجع طفيف في الحصة العالمية إلى 18.7%.​

منافسون أندرويد يبرزون في الفئات المتوسطة والاقتصادية

حققت شاومي حصة 14% في الربع الثالث، بينما سجلت vivo وOPPO حوالي 9% و8% على التوالي، مع تركيز على الأسواق الناشئة والفئات الاقتصادية.​

وتشير توقعات IDC إلى نمو سوق الهواتف بنسبة 3.3% في 2025، مع دور بارز للعلامات الصينية في دعم الانتعاش، رغم ضغوط السلسلة التوريدية والمنافسة المتزايدة.​

توقعات 2026: نمو بطيء مع ضغوط الأسعار

تتوقع Counterpoint استمرار تفوق آبل حتى 2029، مدعومًا بإطلاق iPhone 17e الاقتصادي وهاتف قابل للطي، مع تحسينات على Siri وإعادة تصميم كاملة لـ iPhone في 2027.​

وفي المقابل، يتوقع تباطؤ نمو السوق في 2026 بنسبة أقل بسبب ارتفاع تكاليف المكونات، مع أداء أفضل لآبل وسامسونج بفضل سلاسل التوريد المتكاملة.​

آبل iPhone Counterpoint Research

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

ترشيحاتنا

منتخب مصر

شاهد.. لقطات من مران منتخب مصر استعداد لـ مواجهة أنجولا

الغندور

الغندور يهنئ منتخبي الجزائر والسودان بالفوز.. تفاصيل

حسام حسن

طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب

بالصور

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي

الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد