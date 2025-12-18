قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
حركة نحالا الاستيطانية: غزة ملك لإسرائيل ولن نسلمها لأية جهة أجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أغلى هواتف أبل.. مميزات iPhone fold القابل للطي

هاتف iPhone Fold
هاتف iPhone Fold
لمياء الياسين

تتداول الشائعات حول هاتف آيفون فولد منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن من المتوقع أن يظهر الجهاز لأول مرة في عام 2026 أو 2027. إليك أهم مواصفاته

 أشارت مصادر وتقارير متعددة على مر السنين إلى أن شركة آبل تعمل على منتجات بشاشات قابلة للطي ، ومن المقرر أن يكون أولها طرازًا جديدًا كليًا من هواتف iPhone .

ميزات هاتف iPhone Fold 

رغم أن شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى، مثل سامسونج، قد تبنت مفهوم الشاشات القابلة للطي بشكل كامل، من خلال هاتفي Galaxy Fold وGalaxy Z Flip، إلا أن آبل لم تُصدر جهازًا مماثلاً حتى الآن. بل إن الشركة امتنعت تمامًا عن التعليق  وتشير الشائعات إلى أن هاتف آيفون قابل للطي، والذي يُشار إليه أحيانًا باسم آيفون فولد، بات وشيكًا 
بدأت الشائعات حول هاتف آيفون بشاشة قابلة للطي بالظهور في عام 2017 ، مع تقرير يقدر أن الإنتاج الضخم لشاشاته سيبدأ في عام 2020.
يعتقد المحللون أن هاتف iPhone Fold سيتم إطلاقه إما في عام 2026 أو 2027.

وفي وقت لاحق، في نوفمبر 2020 ، أشار تقرير إلى أن شركة فوكسكون، الموردة لشركة أبل، كانت تعمل على تطوير هاتف آيفون قابل للطي كان من المقرر أن يظهر لأول مرة في عام 2022.

بعد أشهر من قوله إن جهاز iPhone Fold سيظهر لأول مرة في عام 2023 ، ادعى محلل أبل مينغ تشي كو ، في سبتمبر 2021 ، أن الجهاز سيتم إطلاقه فعليًا في عام 2024.

إطلاق هاتف iPhone Fold

أشارت تقارير صدرت في فبراير ، وتقرير آخر في مارس 2024 ، إلى أن شركة آبل كانت تستهدف إطلاق هاتف iPhone Fold في عام 2026، لكنها أرجأت إطلاقه إلى عام 2027. وفي يونيو 2024 ، أكد تقرير آخر مزاعم إطلاقه في عام 2027.

في فبراير 2025 ، أشارت التوقعات إلى أن إنتاج هاتف آيفون فولد سيبدأ في أوائل عام 2026، مما يعني إطلاقه في عام 2027. ومع ذلك، انتشرت شائعة أخرى في الشهر نفسه تفيد بأن الجهاز سيُطرح في عام 2026، على أن يبدأ تصنيعه في أواخر عام 2025.

وقد علق مينغ تشي كو على هاتف iPhone Fold مرة أخرى في مارس 2025 ، مؤكداً مزاعم طرحه في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، وإنتاجه في الربع الأخير من عام 2026.

ميزات هاتف iPhone Fold 

أشار تقرير صدر في أكتوبر 2025 إلى أن إطلاق هاتف iPhone Fold قد تأجل إلى عام 2027 بسبب مشاكل متعلقة بالمفصل.

على الرغم من أنه أمر غير مرجح، إلا أنه من الممكن أيضًا تأجيل الجهاز أو إلغاؤه تمامًا - وهي خطوات اتخذتها شركة آبل مع مشاريع أخرى في الماضي.

أشار تقرير نُشر في فبراير 2024 إلى إلغاء مشروع هاتف آيفون فولد. ولكن بالنظر إلى كمية التقارير التي ظهرت منذ ذلك الحين، فمن المرجح أن هذا غير صحيح.

بشكل عام، تشير الشائعات إلى أن هاتف آيفون فولد سيُطرح في الأسواق عام 2026 أو 2027، وذلك بحسب المصدر. وبالطبع، تبقى هذه مجرد شائعات، لذا يجب التعامل معها بحذر.

هاتف آيفون فولد هاتف iPhone Air هواتف iPhone الهواتف الذكية هاتف آيفون قابل للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على سيدتين توزعان أموالا على الناخبين بالسويس

توزيع رشاوى

القبض على المتهمين بتوزيع أموال على الناخبين فى محيط لجنة ببورسعيد

المتهمين

القبض على شخصين يدفعان رشاوى للناخبين بالشرقية

بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد