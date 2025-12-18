أغلى هواتف أبل.. مميزات iPhone fold القابل للطي

تتداول الشائعات حول هاتف آيفون فولد منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن من المتوقع أن يظهر الجهاز لأول مرة في عام 2026 أو 2027. إليك أهم مواصفاته

أشارت مصادر وتقارير متعددة على مر السنين إلى أن شركة آبل تعمل على منتجات بشاشات قابلة للطي ، ومن المقرر أن يكون أولها طرازًا جديدًا كليًا من هواتف iPhone .

ميزات هاتف iPhone Fold

رغم أن شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى، مثل سامسونج، قد تبنت مفهوم الشاشات القابلة للطي بشكل كامل، من خلال هاتفي Galaxy Fold وGalaxy Z Flip، إلا أن آبل لم تُصدر جهازًا مماثلاً حتى الآن. بل إن الشركة امتنعت تمامًا عن التعليق وتشير الشائعات إلى أن هاتف آيفون قابل للطي، والذي يُشار إليه أحيانًا باسم آيفون فولد، بات وشيكًا

بدأت الشائعات حول هاتف آيفون بشاشة قابلة للطي بالظهور في عام 2017 ، مع تقرير يقدر أن الإنتاج الضخم لشاشاته سيبدأ في عام 2020.

يعتقد المحللون أن هاتف iPhone Fold سيتم إطلاقه إما في عام 2026 أو 2027.

وفي وقت لاحق، في نوفمبر 2020 ، أشار تقرير إلى أن شركة فوكسكون، الموردة لشركة أبل، كانت تعمل على تطوير هاتف آيفون قابل للطي كان من المقرر أن يظهر لأول مرة في عام 2022.

بعد أشهر من قوله إن جهاز iPhone Fold سيظهر لأول مرة في عام 2023 ، ادعى محلل أبل مينغ تشي كو ، في سبتمبر 2021 ، أن الجهاز سيتم إطلاقه فعليًا في عام 2024.

إطلاق هاتف iPhone Fold

أشارت تقارير صدرت في فبراير ، وتقرير آخر في مارس 2024 ، إلى أن شركة آبل كانت تستهدف إطلاق هاتف iPhone Fold في عام 2026، لكنها أرجأت إطلاقه إلى عام 2027. وفي يونيو 2024 ، أكد تقرير آخر مزاعم إطلاقه في عام 2027.

في فبراير 2025 ، أشارت التوقعات إلى أن إنتاج هاتف آيفون فولد سيبدأ في أوائل عام 2026، مما يعني إطلاقه في عام 2027. ومع ذلك، انتشرت شائعة أخرى في الشهر نفسه تفيد بأن الجهاز سيُطرح في عام 2026، على أن يبدأ تصنيعه في أواخر عام 2025.

وقد علق مينغ تشي كو على هاتف iPhone Fold مرة أخرى في مارس 2025 ، مؤكداً مزاعم طرحه في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، وإنتاجه في الربع الأخير من عام 2026.

أشار تقرير صدر في أكتوبر 2025 إلى أن إطلاق هاتف iPhone Fold قد تأجل إلى عام 2027 بسبب مشاكل متعلقة بالمفصل.

على الرغم من أنه أمر غير مرجح، إلا أنه من الممكن أيضًا تأجيل الجهاز أو إلغاؤه تمامًا - وهي خطوات اتخذتها شركة آبل مع مشاريع أخرى في الماضي.

أشار تقرير نُشر في فبراير 2024 إلى إلغاء مشروع هاتف آيفون فولد. ولكن بالنظر إلى كمية التقارير التي ظهرت منذ ذلك الحين، فمن المرجح أن هذا غير صحيح.

بشكل عام، تشير الشائعات إلى أن هاتف آيفون فولد سيُطرح في الأسواق عام 2026 أو 2027، وذلك بحسب المصدر. وبالطبع، تبقى هذه مجرد شائعات، لذا يجب التعامل معها بحذر.